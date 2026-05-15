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冠军辩论队到访律师会 会长汤文龙亲迎 赠115周年特刊亲笔寄语勉同学关注社会发展

社会
更新时间：09:08 2026-05-15 HKT
发布时间：09:08 2026-05-15 HKT

香港律师会（「律师会」）会长汤文龙本月初应邀出席第41届「星岛全港校际辩论比赛」总决赛，并担任中文组评判团评讲嘉宾。荣获冠军的基督教崇真中学辩论队昨日（14日）到访律师会新会址，并获汤文龙亲自接待及交流。

一众队员现为中五学生，其中一位更早于两年前，以中三之龄已在夺冠队伍中崭露头角，展现卓越潜能。交流期间，同学们分享辩论队由最初数名成员发展至现时约三十人的历程，体现团队在经验承传、人才培育及持续发展方面的努力与成果。这种代代相承、薪火相传的精神，与法律专业重视传承与责任的核心价值相互呼应，亦为法治的长远发展奠定坚实基础。

送赠律师会115年特刊 亲笔寄语勉同学关注社会发展

队中亦有同学表示有志投身法律专业，展现对法律及公共议题的热诚与承担。汤文龙即席致送律师会115周年特刊《世情万变 目标如一：律师会115周年》。该特刊记录律师会逾百年发展历程，及近15年的重要里程碑。汤会长并亲笔寄语，勉励同学们无论将来选择何种志向，皆能持续关注社会发展，加深对法治精神的理解，并以理性与责任感回应时代挑战。

律师会一直致力担当青年与法律专业之间的桥梁，为年轻一代提供接触法治理念的平台，使他们不仅认识法律制度，更能理解其背后所蕴含的价值与精神。自2009年推出「青Teen讲场」以来，透过创新而多元的活动形式，持续推动法治教育。自2024年起，更增设为期两日、以英语进行的大湾区「识法」交流团，并将于今年7月再度举行，让中学生深入了解区内法律制度的发展，拓阔视野，启发对法律的兴趣与思考。

香港的长远优势，不仅建基于稳健的制度，更有赖社会大众对法治价值的理解与坚守。律师会将继续透过持续而深耕的青年及公民教育工作，让法治理念得以被认识、被实践，并在新一代心中薪火相传、历久弥新。

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