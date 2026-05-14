「心系家办」开幕 柯清辉、史立德和高佩璇等名人出席 主席王傲山：为客户实现财富世代相传

心系家族办公室联同恒界信托今日（14日）在尖沙咀北京道一号办公室举行开幕仪式，政商名流齐聚一堂，共同见证新一代家族办公室平台正式启航。多位重量级领袖亲临主礼并主持剪彩，包括香港银行界代表人物、前恒生银行副董事长兼行政总裁、中策资本控股主席、著名「华人大班」柯清辉，香港中华厂商联合会永远名誉会长史立德，全国政协委员、香港潮州商会会长高佩璇，全国政协委员、立法会议员何君尧，前仁爱堂主席、何君柱律师楼首席合伙人何君柱以及立法会议员庄豪锋等。

王傲山：为客户守护家族价值 实现财富的世代相传

典礼上，心系家办主席王傲山致欢迎辞，董事陈文振、黎嘉成、吴栢楠，以及首席执行官陈炳鸣分别致辞。主席王傲山表示，深感荣幸能获得多位社会名流与专业界前辈的指导。他指心系家办将扎根香港，始终坚持以合规为基石、以安全为首要目标，为客户守护家族价值，实现财富的世代相传。

史立德：期望为香港家办行业注入新动力

主礼嘉宾史立德致辞时，亦对心系家办的成立致以热烈祝贺，并期望心系家办为香港家族办公室行业注入新动力。心系家办表示，将扎根香港，以合规、安全、专业为核心理念，致力成为新一代家族办公室服务的典范。

香港中华厂商联合会永远名誉会长史立德致辞（右起：柯清辉、王傲山、史立德、史颜景莲、高佩璇、陈文振）

心系家办及恒界信托管理层合照（左起：郑长弘、黎嘉成、王伟华、陈炳鸣、王傲山、陈文振、苏晋霆、吴栢楠、孙鑫）

心系家办管理层与嘉宾举行祝酒仪式。