狗只入食肆︱爱协授秘笈：职员应谨记「4个不要」

政府计划7月放宽狗只进入食肆，爱护动物协会高级行为支援导师梁雪萍在食环署举办的业界简介会上分享与狗只相处之道。她说，狗只会透过面部表情、肢体语言表达情绪，例如放松时会瞇眼、微笑、摇摆尾巴，不安时则会耳朵向后及下垂、夹起尾巴等，「很多时当狗狗遇到危险、不舒服时，第一选择是走开，大家不用太担心。」

留意狗狗信号 微笑摇尾示好

梁雪萍表示，食肆内有不同声音、食物气味，人流出入情况频繁，对狗只是个考验，建议设店内守则及「狗只友善区域」，「要留意会否很近厨房、吧枱、餐厅出入口、去洗手间的路。员工上菜、收碟时，都要留意狗只位置。」她续指，携同狗只的顾客应遵从食肆指示，留意狗只是否适应环境，非携同狗只顾客应尽量不骚扰食肆内的狗只，「如果要和狗狗打招呼，要问准主人，也要等狗狗主动靠近。」

香港保险业联会意外保险公会委员关耀强。

商场管理学会副主席（对内事务）李碧琪。

至于食肆职员，梁雪萍认为应谨记「4个不要」，包括不要自行安抚狗只，不要待情况变差才介入处理，不要自行制止狗只打架，以及不要靠近反应激烈的狗只。正确做法是与狗只保持适当距离，并交由狗主亲自处理。就一些具体情况，她也提出解决方法：「两只不认识对方的狗狗在餐厅互相吠叫，可能是很兴奋，想交朋友，员工可以请其中一只狗狗的主人，不如带狗狗出去走走？或问他可否转另一张枱，等两只狗狗不要见到大家。」

卫生方面，梁雪萍提到，留意到有食肆考虑向狗主提供清洁包，当中包括尿垫、胶袋、消毒剂等，认为是好主意，她建议，食肆可考虑收集附近兽医诊所清单，以备不时之需。她重申，食肆员工有重要角色，希望他们受到相关训练。如有任何有关员工训练或顾问服务的查询，可联络爱护动物协会。

涉保险及商场大厦公契等 经营者须了解清楚

容许狗只进入食肆，牵涉保险及场地管理等事项。保险业界表示，市场已具备为宠物友善食肆提供保障的能力，呼吁有意申请牌照的食肆经营者，尽早联系持牌保险中介或保险公司了解，以便核保及获取精准报价。商场管理学会则指，部分商场大厦受公契限制，不允许狗只进入物业，提醒食肆经营者向食环署提交申请前，与商场业主及物业管理处详细沟通。

香港保险业联会意外保险公会委员关耀强表示，食肆现有的保险产品，主要基于成熟的「公众责任保险」框架，并针对宠物可能引致的意外、伤害等风险，进行特别调整或附加条款。他预期，有意申请牌照的食肆，需购买基本餐饮保险及「宠物责任扩展」，「毋须重新购买一年保单，可在现有保单上，加上附加保障。」

保费方面，关耀强称市场竞争很大，相信会属可负担水平。他提醒，若要获得保险保障，食肆必须守法，并参考食环署良好作业及行为指引，制订及落实适合自身营运环境的守则，「如果有意外发生，做一个良好纪录，交给保险公司记录，都会得到适当处理。」

部分植物如杜鹃对狗只有害

商场管理学会副主席（对内事务）李碧琪表示，食肆经营者向食环署提交申请前，应与商场业主及物业管理处详细沟通，「原因是部分商场受限于大厦公契，而不能允许狗只进入物业。如果是这样，他们并不适用。」她又提醒部分植物如郁金香、杜鹃花等，或影响狗只健康，渔护署网站有提供常见有害植物列表，食肆可作为参考标准。

记者: 萧博禧

摄影: 卢江球