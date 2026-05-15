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狗只入食肆︱议员：饮食业界期待很久 拆墙松绑便利食客商户

社会
更新时间：07:00 2026-05-15 HKT
发布时间：07:00 2026-05-15 HKT

【狗只/食肆/业界/梁进/杨振年】对于容许狗只进入食肆即将实施，代表饮食界的立法会议员梁进表示，业界中不少人对于新措施已经摩拳擦掌，期待很久，因为很多食肆、咖啡店本身亦有不少顾客是狗主，以往却因未有措施，做生意时要「绑手绑脚」，现时可为双方「拆墙松绑」，便利食客及商户。展望将来，梁期望政府会谨慎慢慢推行措施，而经营者亦要留意营运细节，待运作畅顺，日后便可有更多食肆获批，推动社会人宠共融。

对运作细节加深了解

梁指，今次简介会不但解释了申请条件、如何守规等实际安排，亦有不同相关组织，包括爱护动物协会、商场管理协会、保险业联会等等，讲解其他业界需要关心的事，例如要为员工提供甚么培训、保险覆盖范围等等，让业界对条例的实际运作细节有更深认识。

代表饮食界的立法会议员梁进。资料图片
代表饮食界的立法会议员梁进。资料图片
香港餐饮联业协会主席杨振年。资料图片
香港餐饮联业协会主席杨振年。资料图片

对于业界有否需要提早做好准备，梁指，若有意申请，「（食肆）买嘅嘢、装嘅嘢都好简单，唔会好复杂」，真正需要留意的是餐单、工具等，且要特别注意员工培训、对狗只的认知程度，甚至有部分食肆员工可能怕狗，需要时间处理。

香港餐饮联业协会主席杨振年说，业界对新措施绝对欢迎，认为可以为食客提供更多选择，亦可为餐饮业带来更多商机。他坦言，现时本港经营环境困难，本港有不少人饲养宠物，而饲主北上的机会较少，希望可藉新措施开拓更多机遇。目前业界正了解法例，下一步会加强员工培训、添置相关消毒清洁用品等等。

杨续指，业界仍需了解保险事宜，不过他亦认为，法例上已经讲得相当清晰，相信若发生狗咬人等事故，除了狗主需负责任之外，餐厅亦必需遵守条例，例如要求狗只先绑好狗带、不准上枱等等。

员工培训方面，杨表示，部分食肆可能有员工本身有养宠物，了解宠物特性，可安排相关人员处理相关的「宠物区」，但亦会全面加强培训，例如为员工提供守则，让他们了解如何处理宠物进店后的清洁、处理吠叫等情况。

至于新措施对生意额的影响，杨振年认为新措施对业界「一定会有帮助」，但即使实施新措施，亦有不少因素会影响生意，例如食肆所处的商场是否宠物友善，或是食肆本身的种类，并非所有餐厅都适合。另外，他亦预计，新安排下，生意好坏也很视乎食肆所在位置，例如西九、宠物友善的区域等等，帮助则会更大。

记者 : 萧博禧

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