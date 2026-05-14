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医疗事故｜消息：屯门医院75岁翁「通波仔」手术间身亡 疑涉仪器喉管漏气致气泡入血管

社会
更新时间：18:16 2026-05-14 HKT
发布时间：18:16 2026-05-14 HKT

消息指，屯门医院发生一宗医疗事故。一名75岁男病人因急性冠心病，获安排在院内进行「通波仔」手术。手术期间发现有气泡进入病人血管，但检查后认为仪器运作正常，决定继续手术。约半小时后，团队再发现血管内出现4个气泡，期间病人心脏骤停，最终抢救无效死亡。

消息指，事后检查发现相关仪器的喉管弯曲，不排除有漏气情况，导致气泡进入血管。

社区组织协会干事（病人权益）彭鸿昌向《星岛头条》表示，事件详情仍有待医管局进一步解释，亦相信会从根源分析、委员会再作深入调查。不过他指，「通波仔」作为相当常见的医疗程序，今次出现如此严重后果，当然会引起很多病人关注。

彭鸿昌又提到，近期死因庭正进行一宗同样涉及相信是「空气进入血管导致空气栓塞而致命」的聆讯，认为医管局或需检视和降低包括照胃镜等医疗程序期间空气栓塞的整体风险。

他亦指，有消息称医护于手术途中曾发现病人血管有气泡进入，但检查后未见仪器有误，故继续手术。他认为有关说法虽仍待院方确定，但指正常血管内不应有气泡存在，质疑如发现气泡，应否即时停止手术并确定来源、马上处理，「让气泡不要再沿血管到其他地方？」他表示，期待当局稍后时间解答。

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