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「港人参与外围赌博问卷调查」 得奖名单公布

社会
更新时间：08:00 2026-05-15 HKT
发布时间：09:00 2026-05-15 HKT

为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团进行「港人参与外围赌博」问卷调查。共获得逾万名读者踊跃参与，在此感谢各位。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。

「港人参与外围赌博问卷调查」得奖名单

Dyson PencilWash 直杆洗地机，价值$2,990，2名

1 d***[email protected]
2 a***[email protected]

香港丽晶酒店双人自助餐餐饮券，价值$2,000，5名

1 m***[email protected]
2 j***[email protected]
3 g***[email protected]
4 k***[email protected]
5 i***[email protected]

adidas 世界杯波衫( 购物现金券)，价值$699，10名

1 k***[email protected]
2 a***[email protected]
3 c***[email protected]
4 s***[email protected]
5 y***[email protected]
6 h***[email protected]
7 r***[email protected]
8 s***[email protected]
9 j***[email protected]
10 Y***[email protected]

Xiaomi 小米体脂计S400，价值$129，30名

1 m***[email protected]
2 e***[email protected]
3 r***[email protected]
4 j***[email protected]
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30 s***[email protected]

Starbucks 现金券$50，100名

1 k***[email protected]
2 r***[email protected]
3 e***[email protected]
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97 z***[email protected]
98 b***[email protected]
99 t***[email protected]
100 k***[email protected]

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