「港人参与外围赌博问卷调查」 得奖名单公布
更新时间：08:00 2026-05-15 HKT
发布时间：09:00 2026-05-15 HKT
发布时间：09:00 2026-05-15 HKT
为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团进行「港人参与外围赌博」问卷调查。共获得逾万名读者踊跃参与，在此感谢各位。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。
「港人参与外围赌博问卷调查」得奖名单
Dyson PencilWash 直杆洗地机，价值$2,990，2名
|1
|d***[email protected]
|2
|a***[email protected]
香港丽晶酒店双人自助餐餐饮券，价值$2,000，5名
|1
|m***[email protected]
|2
|j***[email protected]
|3
|g***[email protected]
|4
|k***[email protected]
|5
|i***[email protected]
adidas 世界杯波衫( 购物现金券)，价值$699，10名
|1
|k***[email protected]
|2
|a***[email protected]
|3
|c***[email protected]
|4
|s***[email protected]
|5
|y***[email protected]
|6
|h***[email protected]
|7
|r***[email protected]
|8
|s***[email protected]
|9
|j***[email protected]
|10
|Y***[email protected]
Xiaomi 小米体脂计S400，价值$129，30名
|1
|m***[email protected]
|2
|e***[email protected]
|3
|r***[email protected]
|4
|j***[email protected]
|5
|f***[email protected]
|6
|a***[email protected]
|7
|m***[email protected]
|8
|s***[email protected]
|9
|y***[email protected]
|10
|c***[email protected]
|11
|l***[email protected]
|12
|l***[email protected]
|13
|s***[email protected]
|14
|c***[email protected]
|15
|y***[email protected]
|16
|w***[email protected]
|17
|b***[email protected]
|18
|f***[email protected]
|19
|c***[email protected]
|20
|s***[email protected]
|21
|y***[email protected]
|22
|h***[email protected]
|23
|k***[email protected]
|24
|a***[email protected]
|25
|y***[email protected]
|26
|a***[email protected]
|27
|l***[email protected]
|28
|j***[email protected]
|29
|k***[email protected]
|30
|s***[email protected]
Starbucks 现金券$50，100名
最Hit
李连杰全家福绝密曝光 42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
2026-05-14 09:00 HKT