涉载客时露械自渎的士司机脱罪 事主供称见到下体 报案只说：似有嘢伸出嚟 官指无法信纳

正职为的士司机、时任休班辅警的57岁男子涉去年9月，在跑马地接载女乘客时在的士内自渎。的士司机早前否认在公众地方的猥亵行为罪，经审讯后今于东区裁判法院被裁定罪脱。裁判官高伟雄拒纳女事主证供，指她庭上作供与报案纪录、警署录口供的内容不符，法庭未能相信事主确实见到被告自渎。高官另批准辩方的讼费申请，被告得悉罪脱后双手合十向裁判官鞠躬。

女事主庭上证供与报案内容有明显出入

57岁被告吴咏文，被控于2025年9月1日在香港跑马地马场外，无合法权限或辩解，而在公众地方或公众可见的情况下猥亵暴露他的部分身体，即其阴茎。

高官裁决时指控方完全依赖女事主X的证供，惟她庭上所说的内容与当日报案的内容有明显出入。根据警方报案电话记录，X当日首先形容被告「好似做紧啲猥亵动作」，又指「好似有啲嘢伸出嚟」。当接线生询问是否下体时，X才说是。高官质疑X庭上声称肯定见到是下体，为何当日不直接告知接线生，因此认为X的说法并不吻合。

被告警诫下称当时正抓痒并不构成招认

高官另提及接线生建议先停车，X当时曾答应，但她在庭上改称当时在天桥上，故拒绝了接线生，两者明显有出入。高官又考虑到报案时间及行车纪录，认为X的说法不可信。鉴于各种疑点，法庭无法信纳X确实见到被告自渎。而被告在警诫录影会面中指他可能有抓痒，高官认为不构成招认，裁定罪名不成立。

控辩双方不争议的承认事实指，女事主X案发前与被告互不相识，X案发当日在中环路边截的士，及后登上由被告驾驶的的士。至近早上10时，X致电999报案，的士于跑马地奕荫街停驶。警员以在公众地方的猥亵行为罪名拘捕被告，他在警诫下称「我揸紧车，乜都无做过」。

案件编号：ESCC3269/2025

法庭记者：雷璟怡