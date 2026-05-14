中大医学院研究证实 糖尿病药GLP-1可助严重中风患者改善预后情况

社会人口老化，中风等可导致严重后遗症的脑神经疾病备受重视。中文大学医学院公布一项研究结果，初步证实常用于治疗糖尿病，甚至被用作「减肥针」的「GLP-1」药物，可助指定急性严重中风患者加强脑神经恢复效果，改善手术后预后效果约两成。

发现GLP-1在具「对抗衰老」效果

中大医学院内科及药物治疗学系副教授高浩解释，「胰高血糖素样肽-1」（GLP-1）是人体的一个重要的信息通路，可提升人体胰岛素、降低升糖素，以往主要用于治疗糖尿病、控制体重等，惟其有不少好处尚未被发现。而中大早前研究就发现，GLP-1在动物模型的多个器官上，均有「对抗衰老」的效果。

中大医学院研究证实「GLP-1」药物，可助指定急性严重中风患者加强脑神经恢复效果，改善手术后预后效果约两成。

高浩指，中大早前研究就发现，GLP-1在动物模型的多个器官上，均有「对抗衰老」的效果。

梁慧康指，中国的中风个案于全球最多，每年约录400万宗新症。

中大医学院内科及药物治疗学系利国伟神经学教授梁慧康指，中国的中风个案于全球最多，每年约录400万宗新症。而中风之中，急性脑血管闭塞导致的「缺血性中风」，有机会导致脑细胞坏死，引致其他脑神经疾病。即使患者成功完成取栓手术，仍有机会出现后遗症。

仍需更多大型研究才能「落地」应用

研究团队早前发现，「GLP-1RA」（其中一款GLP-1）对大血管闭塞的中风病人治疗中，可助患者修复血脑屏障，减少有毒物质进入脑部，保护其脑内神经元。团队于2023至24年，在山东某医院及香港威尔斯亲王医院，对140名严重大血管闭塞患者提供展开进一步研究。结果发现，于取栓手术前未有接受溶栓的患者当中，获处方两剂GLP-1RA的病人，术后90天神经功能预后良好的比例较无使用者高两成。

领导研究的中大医学院内科及药物治疗学系助理教授叶耀明指出，中风急救争分夺秒，一般若患者于发病之后较晚被送到医院，或未赶及接受溶栓，故今次研究以此作区分。不过他亦坦言，今次研究仅为第二期临床试验，需于未来仍需进行更多大型研究，距离实际「落地」应用到病人身上仍然需时。

记者、摄影：伍万庭