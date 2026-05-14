菲佣涉指磨雇主10岁女肛门 女童坚称被告手指「上下磨擦好多次」

45岁菲佣涉去年6月早上叫醒雇主的10岁女儿时，用手指磨擦女童臀部近肛门处，女童将事件告知12岁姐姐，揭发姐姐亦疑遭菲佣非礼。涉案菲佣否认4项猥亵侵犯罪，案件今（14日）于九龙城裁判法院续审。辩方盘问指，指被告当日为了叫醒女童而拍她的臀部，因为女童的臀部离床边最近。女童不同意，并指被告手指「上下磨擦好多次」。案件下午续审。

Ｙ指被告用手指上下磨擦多过3次

被告FLORES Lady Jay Santos，否认4项猥亵侵犯罪。控罪指，被告于2025年5月某日、6月某日及6月10日在秀茂坪启业道启业邨某单位猥亵侵犯女童X；及去年6月12日在启业邨上述单位猥亵侵犯女童Y。

辩方今续盘问Y时，提起Y在警方录影会面中，曾称当日早上遭非礼臀部时立即转头望向被告，但Y也曾说过在被告非礼后，她才望向被告。Y澄清，她感到臀部遭被告触碰后，先发出「嗯」一声，触碰停止后她再望向被告。Y又称，被告手指「上下磨擦好多次……肯定多过3次」。

辩方称被告只拍Y臀部只叫醒对方

辩方指，被告当日进入Y的房间是想叫醒Y。Y称她不知道被告当时想法，但指被告如要叫醒她，一般而言会摇动她的腿部。辩方续指，当日早上Y的臀部最接近床边，而腿部较远，故被告拍Y的臀部，而Y为此感到愤怒。Y不同意，又称如果是拍她的臀部，她能够接受，但对于被告用手指磨擦她臀部近肛门处，她不能接受。

辩方又指，当时房间较暗，只有少量光线从外照进房间内，Y并不能看清被告的脸。Y不同意，称她能清楚看到被告的脸，她也不同意因为想被告遭解雇才把事件告诉母亲，并指她在事发前与被告关系良好。

案件编号：KCCC900003/2026

法庭记者：王仁昌

