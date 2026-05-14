两青年2019年涉为暴动示威者提供弓箭 被控串谋煽惑暴动两罪还柙 6.2转介区院答辩

两名青年包括于口岸爆炸案中脱罪的吴子乐，涉嫌在2019年为多区暴动的前线示威者制造及提供弓箭，并拍摄片段宣传。案件今（14日）在西九龙裁判法院再讯，控方加控吴子乐一项煽惑他人参与暴动罪，吴子乐没有法律代表，自行表示「明白」。国安法指定法官、总裁判官苏惠德将案件转介区域法院于6月2日答辩，两名被告没有保释申请，还柙候讯。

案中2名被告依次为32岁无业吴子乐及34岁摄影师陈维亮，同被控串谋煽惑他人参与暴动罪。控罪指，他们于2019年10月22日至2019年10月23日期间（包括首尾两日），在香港一同串谋非法煽惑他人参与暴动。

吴子乐另被控煽惑他人煽惑参与暴动罪，修订控罪指他于2019年11月14日至11月15日，在香港非法煽惑一名身分不详的人士及李芷盈参与暴动。

控方今再加控吴子乐一项煽惑他人参与暴动罪，指他于2019年10月19日至11月8日期间（包括首尾两日），在香港非法煽惑他人参与暴动。

案件编号：WKCC4868/2025

法庭记者：黄巧儿

