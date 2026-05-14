Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两保安涉非法操练被控管有爆炸品等3罪 再有3男涉案控颠覆国家政权 将合并交区院审理

社会
更新时间：13:36 2026-05-14 HKT
发布时间：13:36 2026-05-14 HKT

国安处去年在工厦单位进行执法行动时，捣破疑军事非法操练场所，两名男保安员早前被控串谋颠覆国家政权罪，其中25岁保安员今早在西九龙裁判法院被加控管有爆炸品及无线电通讯等两罪。另外控方再拘捕3名年龄介乎20至23岁的涉案男子，3人被控串谋颠覆国家政权罪，国安法指定法官、总裁判官苏惠德应控方要求押后案件至7月8日再讯，待进行两案合并程序及转介区域法院，期间5人须还押候讯。

25岁保安被加控管有爆炸品等两罪

两名任职保安员的被告分别为，24岁彭加熙及25岁李晋森，同被控串谋颠覆国家政权罪。修订控罪指，他们于2024年11月1日至2025年12月11日期间（包招首尾两日）在香港，一同串谋和与黄杰伦、邓艺博、陈晓津及其他身分不详的人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力或者威胁使用武力旨在颠覆国家政权行为，即推翻香港特别行政区政权机关。

李晋森另被加控管有爆炸品及无牌管有无线通讯器具两罪。

再有3人涉案被控串谋颠覆国家政权

控方今再加控3名被告串谋颠覆国家政权罪，20岁学生黄杰伦、23岁学生邓艺博、及23岁侍应陈晓津被控于2024年11月1日至2025年12月11日期间（包招首尾两日）在香港，一同串谋和与彭加熙、李晋森及其他身分不详的人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力或者威胁使用武力旨在颠覆国家政权行为，即推翻香港特别行政区政权机关。

黄杰伦另被控管有儿童色情物品，指他于2025年12月11日在新蒲岗景福街泰景工业大楼3楼某室管有儿童色情物品，即共6项相片及5段影片，包含有儿童色情内容，并储存于黄杰伦的手提电话内。

案件编号：WKCC5736/2025、WKCC2247/2026
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
14小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
4小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
13小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
7小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
21小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
8小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
4小时前