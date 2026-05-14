两保安涉非法操练被控管有爆炸品等3罪 再有3男涉案控颠覆国家政权 将合并交区院审理

国安处去年在工厦单位进行执法行动时，捣破疑军事非法操练场所，两名男保安员早前被控串谋颠覆国家政权罪，其中25岁保安员今早在西九龙裁判法院被加控管有爆炸品及无线电通讯等两罪。另外控方再拘捕3名年龄介乎20至23岁的涉案男子，3人被控串谋颠覆国家政权罪，国安法指定法官、总裁判官苏惠德应控方要求押后案件至7月8日再讯，待进行两案合并程序及转介区域法院，期间5人须还押候讯。

25岁保安被加控管有爆炸品等两罪

两名任职保安员的被告分别为，24岁彭加熙及25岁李晋森，同被控串谋颠覆国家政权罪。修订控罪指，他们于2024年11月1日至2025年12月11日期间（包招首尾两日）在香港，一同串谋和与黄杰伦、邓艺博、陈晓津及其他身分不详的人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力或者威胁使用武力旨在颠覆国家政权行为，即推翻香港特别行政区政权机关。

李晋森另被加控管有爆炸品及无牌管有无线通讯器具两罪。

再有3人涉案被控串谋颠覆国家政权

控方今再加控3名被告串谋颠覆国家政权罪，20岁学生黄杰伦、23岁学生邓艺博、及23岁侍应陈晓津被控于2024年11月1日至2025年12月11日期间（包招首尾两日）在香港，一同串谋和与彭加熙、李晋森及其他身分不详的人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力或者威胁使用武力旨在颠覆国家政权行为，即推翻香港特别行政区政权机关。

黄杰伦另被控管有儿童色情物品，指他于2025年12月11日在新蒲岗景福街泰景工业大楼3楼某室管有儿童色情物品，即共6项相片及5段影片，包含有儿童色情内容，并储存于黄杰伦的手提电话内。

案件编号：WKCC5736/2025、WKCC2247/2026

法庭记者：黄巧儿