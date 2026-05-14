宏福苑收购︱政府即日起向业主发「收购建议信件」 宏志阁下月30日前须有75%业主同意出售 否则不纳入计划

大埔宏福苑火灾后，政府已于2月及4月公布对七座受影响大厦及未受大火波及的宏志阁的收购方案。政府今日（5月14日）指，正陆续向宏福苑A至H座业主发出「收购建议信件」。



政府发言人提到，房屋局全速推进相关收购工作，「解说专队」分别接触八座的业主说明内容细节，并解答业主疑问。局方亦同步跟进草拟所需的法律文件，务求加快整体进程，协助受影响居民重建家园。政府的收购建议提供多元选项，业主可因应自身情况和需要作出最合适的选择。

业主5.22未收到信件 可联络政府

当局指，收到业主签妥的「接受收购建议信件」后，政府会尽最大努力按情况尽快协助完成买卖协议及转让手续，并在交易完成后，尽早向选择收取现金的业主，安排发放款项，让业主能即时于私人市场或二手资助房屋市场作出购买安排。业主亦可选择参与「特设销售计划」，以现金或「楼换楼」方式购买全新资助出售单位。

为收购宏福苑业权而成立的「收购宏福苑业权有限公司」，会以挂号信件形式将「收购建议信件」，发出至各宏福苑业主提供的通讯地址，或按业主要求方式交给业主。若业主在下周五（5月22日）仍未收到「收购建议信件」，或此前未有提供联络资料予「解说专队」，可致电政府为宏福苑长远居住安排设立的热线2129 8133查询，政府将会从速跟进。



政府提醒，如业主接受收购建议，不论选择哪㇐个选项，均须填妥及签署「收购建议信件」中的「接受收购建议信件」，并在今年8月31日或之前以随附的回邮信封（或以「接受收购建议信件」内所列的形式）交回「收购宏福苑业权有限公司」。

至于宏志阁，如在6月30日或之前，有75%或以上该座业主签署「接受收购建议信件」，正式确认其向政府出售业权的意向，政府提出的长远方案便会正式开放予宏志阁。反之，长远方案将不会涵盖宏志阁。

而未在6月30日或之前签署「接受收购建议信件」，但之后决定出售业权的宏志阁业主，均须在今年8月31日或之前签署「接受收购建议信件」。

「特设销售计划」的选楼先后次序，会按照收到业主签署「接受收购建议信件」的日期分批而定。第一批截止日期为本年6月30日，第二批截止日期为8月31日。同一批次内的申请者，则依据搅珠结果排列选楼次序。