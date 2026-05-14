公屋综合轮候时间缩短至4.7年 8年多以来最低纪录 近半入住简约公屋

房委会今日（14日）公布最新一季的公屋综合轮候时间，截至今年3月底，过去12个月获安排入住传统公屋或「简约公屋」的一般申请者的「公屋综合轮候时间」为4.7年，较上一季下降0.4年，亦是8年多以来最低纪录。与本届政府上任前的高位6.1年比较，「公屋综合轮候时间」缩短整整近一年半，并首次低于5年。

「简约公屋」比例上升有效带动整体「公屋综合轮候时间」下降

在今年第一季，多达约8,400宗一般申请获安排入住传统公屋或「简约公屋」，包括约1,200个新落成的传统公屋单位、约3,300个回收的传统公屋单位，以及约3,900个「简约公屋」单位，即接近一半（47%）是入住「简约公屋」单位，明显较上一季的16%为高。

过去12个月内获安排入住「简约公屋」的一般申请者的轮候时间平均仅为3年。由于「简约公屋」一般申请者的轮候时间明显较短，「简约公屋」比例上升有效带动整体「公屋综合轮候时间」下降。自「简约公屋」项目于2025年3月开始入伙以来，政府整体资助租住房屋供应量已提升至平均每季约7,500个单位，为本届政府上任前3年，即2019-20至2021-22年度，平均每季约3,500个单位供应的两倍多，供应庞大。

今年第一季入住传统公屋一般申请较上季降约四成

2026年第一季入住传统公屋的一般申请共有约4,400宗，较上一季的约7,400宗下降约四成。当中长者一人申请占约480宗。在同一季度，入住传统公屋的配额及计分制下的非长者一人申请约为930宗。

2026年第一季获安排入住传统公屋单位的一般申请者中，逾6成入住市区或扩展市区单位。这些都是非常受申请者欢迎的区份，因而轮候时间比新界长逾一年半之多。他们较长的轮候时间被计算在最新的公屋轮候时间中，故此，截至2026年3月底，过去12个月入住传统公屋的一般申请者的平均轮候时间维持在5.6年。当中，长者一人申请者的平均轮候时间亦维持在3.9年。

3月底逾10万宗一般公屋申请

轮候公屋的一般申请者数目进一步下降。在2026年3月底，约有103,400宗一般公屋申请，以及约81,100宗配额及计分制下的非长者一人申请。与最高位的156,400宗（截至2020年9月底）及143,700宗（截至2015年12月底）比较，一般申请及非长者一人申请的数目分别大幅下降超过30%及超过40%。当中，30岁以下的非长者一人申请跌幅更为明显，在过去10年间，由2016年3月底约71,300宗，下跌约60%至2026年3月底约29,500宗。

与上一季度（2025年12月底）数字比较，今季（2026年3月底）一般公屋新申请数目下降约3%，许多轮候时间较长的市区及扩展市区一般申请者，正陆续获编配公屋单位。政府会继续致力在未来5年（即2026-27至2030-31年度），每年平均提供超过3万个公屋单位，有关公屋供应量是过去24年来新高。

截至3月底共收到约3.24万份「简约公屋」申请

13个「简约公屋」项目继续按序以原订时间表推进，当中有7个项目（包括元朗攸壆路、牛头角彩兴路、上水彩园路、观塘顺安道、启德世运道（第一期）、屯门青福里及九龙湾彩石里），共约9,650个单位已经按时落成，并已全面入伙。而在余下2026年及2027年初，则分别会有约20,150个及200个单位相继落成。

「简约公屋」在2024年6月起开始分阶段接受申请，而第三期申请已于今年1月30日开始接受申请，项目涵盖启德世运道（第二期（第一阶段））；柴湾常安街；屯门欣宝路（第一阶段）；及屯门青发街（第一阶段）。截至2026年3月底，合共收到约32,400份「简约公屋」申请。房屋局会继续按各「简约公屋」项目工程进度陆续推出其余的申请项目。

何永贤：向公屋综合轮候时间降至4.5年目标迈进

房屋局局长何永贤在社交平台表示，展望下一季，预计公屋综合轮候时间还会有轻微起伏，但相信仍会在5年「封顶」。当局有信心能达到2026/27年度公屋综合轮候时间下降至4.5年的目标，并会继续透过一步一脚印的工作，向目标迈进。

何永贤指，今届特区政府努力提速、提量兴建传统出租公屋和3万个简约公屋，一系列举措令降低轮候时间的工作越来越见成效。数字背后、每一个月的减少，都包含着从设计、建筑到编配各组同事的不懈努力。未来5年传统出租公屋的供应将进入高峰期，而连同简约公屋在内的总体公营房屋建屋量将达到约19.6万个单位，较本届特区政府上任时增加超过80%。

她提到，供应大增，当中有市区项目，但更多是北都项目。从最新一季编配数字可以看到，过去12个月内入住市区传统出租公屋单位的轮候时间约6年，而入住新界「简约公屋」单位的轮候时间则只有约2年，相差4年之多。这4年可能意味了正在成长的子女可以及早脱离恶劣居所、拥有一个快乐且有安全感的童年，也可能意味了一家人透过搬到简约公屋、与家人重新规划前路的重要转变。局方鼓励大家踏出突破困境的一步，为自己、为家人作最合适决定。