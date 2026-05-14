Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公屋滋扰举证困难 梁文广促设闭路电视审批机制 录影片段可纳扣分制辅助证据

社会
更新时间：10:25 2026-05-14 HKT
发布时间：10:25 2026-05-14 HKT

过去三年，房屋局共接获约500宗涉及公屋住户在单位门外作出滋扰行为的投诉，同时亦收到约250宗关于住户自行加装闭路电视的查询或投诉。房委会委员、九龙西立法会议员梁文广今早(14日)在电台节目表示，有关门外滋扰的投诉数字只属「冰山一角」。他解释，许多居民在遭遇邻居滋扰或纠纷时未必会向房屋署举报，而其他未受直接影响的同层居民往往亦会选择明哲保身。相反，由于走廊安装闭路电视会引发居民对出入私隐被记录的敏感与关注，因此涉及违规安装镜头的投诉数字相对较贴近现实情况。

相关新闻：

大棋盘︱拍邻居滋扰或「原告变被告」 保安「断正」欠现实 大律师教路两大部门会受理

公屋遇「极品邻居」难自保？过去3年录500宗「门外滋扰」个案 政府：擅自装cam违规 严重可终止租约

搜证困难沦「猫捉老鼠」游戏

针对屋邨滋扰事件的日常处理，梁文广认同房屋署前线人员及保安员反应迅速，接报后会立即派员到场了解。然而，现行执法机制的痛点在于职员必须亲眼目击滋扰行为发生，才能向违规住户发出警告或扣分。这导致滋扰者与保安员之间形成「猫捉老鼠」的局面，部分滋扰者甚至会反过来利用闭路电视监察走廊，一见保安员上楼便停止滋扰。即使住户自行安装的闭路电视清楚拍下吐痰或大叫等滋扰过程，相关片段现时均不能作为房屋署扣分制的实质证据。

倡设立闭路电视申请机制

梁文广建议政府能设立一套闭路电视的申请及审批机制。他理解若任由居民随意安装镜头，确实会引发私隐外泄或片段遭恶意剪辑的忧虑，但若能透过官方机制进行审查，严格规管镜头的安装位置、拍摄角度及储存装置，便能有效释除邻居的疑虑。他期望透过建立完善的审批机制，将经过规范的录影片段纳入屋邨管理制度的辅助证据之列，从而加强对恶意滋扰行为的阻吓力。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
特朗普访华︱两国元首进行双边会谈 习近平：让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份︱不断更新
大国外交
21分钟前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
10小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
11小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
14小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
18小时前
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
13小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
14小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
4小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
5小时前