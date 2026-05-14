公屋滋扰举证困难 梁文广促设闭路电视审批机制 录影片段可纳扣分制辅助证据

过去三年，房屋局共接获约500宗涉及公屋住户在单位门外作出滋扰行为的投诉，同时亦收到约250宗关于住户自行加装闭路电视的查询或投诉。房委会委员、九龙西立法会议员梁文广今早(14日)在电台节目表示，有关门外滋扰的投诉数字只属「冰山一角」。他解释，许多居民在遭遇邻居滋扰或纠纷时未必会向房屋署举报，而其他未受直接影响的同层居民往往亦会选择明哲保身。相反，由于走廊安装闭路电视会引发居民对出入私隐被记录的敏感与关注，因此涉及违规安装镜头的投诉数字相对较贴近现实情况。

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搜证困难沦「猫捉老鼠」游戏

针对屋邨滋扰事件的日常处理，梁文广认同房屋署前线人员及保安员反应迅速，接报后会立即派员到场了解。然而，现行执法机制的痛点在于职员必须亲眼目击滋扰行为发生，才能向违规住户发出警告或扣分。这导致滋扰者与保安员之间形成「猫捉老鼠」的局面，部分滋扰者甚至会反过来利用闭路电视监察走廊，一见保安员上楼便停止滋扰。即使住户自行安装的闭路电视清楚拍下吐痰或大叫等滋扰过程，相关片段现时均不能作为房屋署扣分制的实质证据。

倡设立闭路电视申请机制

梁文广建议政府能设立一套闭路电视的申请及审批机制。他理解若任由居民随意安装镜头，确实会引发私隐外泄或片段遭恶意剪辑的忧虑，但若能透过官方机制进行审查，严格规管镜头的安装位置、拍摄角度及储存装置，便能有效释除邻居的疑虑。他期望透过建立完善的审批机制，将经过规范的录影片段纳入屋邨管理制度的辅助证据之列，从而加强对恶意滋扰行为的阻吓力。

