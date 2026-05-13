涉指磨雇主10岁女肛门 菲佣否认4项非礼罪受审

菲佣涉去年6月早上叫醒雇主的10岁女儿时，用手指磨擦女童臀部近肛门处，女童将事件告知姐姐，揭发姐亦疑曾遭菲佣非礼。涉案菲佣被控4项猥亵侵犯罪，案件今于九龙城裁判法院续审。女童称她当日遭菲佣非礼臀部后，曾在上学途中把事件告知母亲，但母亲当时不太相信。案明续审。

被告FLORES Lady Jay Santos，否认4项猥亵侵犯罪。

女童供称被告曾以手指磨擦其肛门

事主Y供称，去年6月11日，被告早上叫她起床时，曾揭开被子及触碰她的臀部，并用手指在她肛门处上下磨擦，她于是发出「嗯」一声，其后被告离开。Y曾向姐姐X透露事件，而其母以为被告只是拍了Y屁股一下，所以只叫被告不要再这样做，而Y也上学去了；因为被告也曾对X做出相同行为，所以X的学校报警。

辩方盘问下，Y确认她曾在警方录影会面中提到被告用手「撩」她的臀部，Y庭上澄清被告的手指并未探入其肛门，而是在外磨擦。Y又称，她因为感到尴尬，所以作供前曾在网上搜寻该怎样称呼肛门。

案件编号：KCCC900003/2026

法庭记者：王仁昌