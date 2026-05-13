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宏福苑｜合安将向土审处申请延开业主大会 称需时核实签署及保障已故业主权益

社会
更新时间：15:56 2026-05-13 HKT
发布时间：15:56 2026-05-13 HKT

合安管理有限公司今日（13日）致函宏福苑全体业主指，因核实签署、寻找场地等程序需时，未必能于法定时限内召开业主特别大会，因此将向土地审裁处申请延期，并承诺在法律框架下，以最审慎、最负责任方式处理，保障全体业主利益。

合安表示，4月29日收到由247名业主签署的要求书，要求召开一个可容纳不少于1,000人、为期至少6小时的业主特别大会。根据《建筑物管理条例》，合安须在收到要求后14天内（即5月13日前）发出通知，并在45天内（即6月13日前）举行大会。

合安忧法定时限内难完成筹备工作

合安指出，要在法定时限内妥善完成所有筹备工作存在困难，当中包括核实247名签署业主的真确性及身份；寻觅及预订可容纳千人的大型场地；及准备、审核及送达会议通知书。为确保程序合法且妥善，合安正就相关事宜寻求法律意见，并将向土地审裁处申请延长时限及就送达方式申请指示，承诺会适时向业主汇报进度。

合安提到，在火灾中不幸离世的部分业主，其合法继承人（遗产管理人或遗嘱执行人）需时完成遗产承办手续，才能合法行使其权利。合安担心若大会举行时间仓卒，已故业主的合法继承人未能及时完成法律手续，导致失去代表已故业主的机会。

合安强调，希望尽量给予已故业主家属足够空间与时间，确保他们在悲痛之中，仍能依法处理相关事宜，让已故业主的合法权益在业主大会上得到应有代表。

合安承诺获土审处指示后适时公布业主大会安排

合安强调，自宏福苑发生严重火灾后，公司以不收取报酬的义务性质承担起法团管理人责任。自获委任以来，已投放大量资源处理屋苑事务，包括审阅文件、聘请专业团队视察、协助独立调查委员会、处理大维修基金退还安排，以及筹备业主简介会等。

合安重申，一直以审慎、诚恳态度有序处理各项事务，致力做到公正、透明、周全，同时兼顾人情与关怀。合安冀各位业主理解在此特殊情况下所面对的实际困难，并予以支持，承诺在取得土地审裁处指示后，会适时公布业主大会安排。

记者：李健威

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