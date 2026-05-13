中大拟修例 订明书院须向大学校董会负责 调整大学主管任免条件 设「校友顾问委员会」取代校友评议会

香港中文大学「修订香港中文大学条例专责小组」今日（13日）向全校发信，提出多项修订《中大条例》的建议，包括在订明各书院须透过其书院校董会或院监会向大学校董会负责；大学校董会亦拟设立一个新的委员会，成员包括各书院校董会或院监会主席，以建立书院与大学校董会之间有系统的沟通渠道。在大学主管人员的罢免理由上，于现行「好的因由」此一般性质表述之外，新增「行为不检、不称职、效率欠佳」理由。此外，中大提出以「校友顾问委员会」取代现有的校友评议会。

修例内容涵盖「大学主管人员的任命及罢免」

修例内容涵盖「大学主管人员的任命及罢免」，当中建议将副校长任命条件，由简单多数提升至不少于大学校董会合资格投票成员三分之二，且不低于大学校董会当其时全体成员的一半。校方亦拟将校长及副校长的罢免条件，从现时的简单多数调整至与其相关任命条件一致。

香港中文大学「修订香港中文大学条例专责小组」今日（13日）向全校发信，提出多项修订《中大条例》的建议。资料图片

各书院须透过其书院校董会或院监会向大学校董会负责

大学书院管治方面，校方文件指出，校董会拟设立新委员会，由大学校董会主席担任主席，成员包括各书院校董会或院监会主席，以建立书院与大学校董会之间有系统的沟通渠道。此外，校长已设立由其担任主席的「书院院长委员会」，以加强与各书院院长沟通。

校方强调，书院作为大学的重要组成部分，「有必要说明各书院并非独立于大学整体管治架构之外」，建议在经修订的《中大条例》中清楚订明「各书院须透过其书院校董会或院监会向大学校董会负责」。

其他修订建议包括将《规程》自《中大条例》中移除，以及以「校友顾问委员会」取代「校友评议会」。

校方欢迎各中大持份者就咨询交流文件提出意见，可于6月23日或之前以书面形式透过电邮提交。校方亦将于6月6日举办现场交流会，参加者须事先报名。