惩教木棍捅羁留者肛门案 惩教助理否认对事主遭滥用私刑视若无睹 案件5.19结案陈词

时任二级惩教助理2年多前在壁屋惩教所遭还押青年洒中爽身粉，连同其他羁留人士捅伤青年肛门，一级惩教助理及3名羁留人士否认伤人等罪受审。一级惩教助理今早于区域法院接受盘问时供称，案发翌日才获二级惩教助理告知「琴日揾支棍笃咗佢（事主）箩柚」，并否认在案发时容许涉案人士对事主进行暴力行为，更否认他人向事主滥用私刑期间视若无睹地站在一旁。法官姚勋智将案件押后至5月19日进行结案陈词。

称当日因信谭力翀故将事主计入点算人数中

一级惩教助理郭绍辉在盘问下指，二级惩教助理谭力翀带同本案4名羁留人士（即B仔）及事主赵俙迪离开活动室后，事主没有再返回活动室，郭稍后获谭力翀告知「肥迪（即事主）」肚痛想休息。郭绍辉当时认为事主「去食私家饭」，故「无谂过」事主因严重不适才没有返回活动室。控方质疑，郭绍辉为何会觉得事主肚痛但却会进食私家饭，郭绍辉则回应「肚痛唔使食饭呀？」。郭绍辉确认由于相信谭力翀的说法属实，故透过电子手帐点算在囚者人数，将事主纳入其中。

郭绍辉续指，案发当晚自己因患痛风致「右脚脚趾公剧痛」，故要求谭力翀协助到壁屋医院取止痛药。控方引述郭绍辉的证供，提及案发后谭力翀曾向郭绍辉申请为事主取药，「佢有问过我，话赵俙迪肚痛，俾止痛药佢好无」。控方关注，郭绍辉是要求谭力翀帮自己取药，还是要求谭力翀帮事主取药，郭绍辉回应「应该两样都有」。控方质疑，谭力翀取药后却直接走到事主的囚室，郭绍辉解释「唔记得系咪拆咗两粒药俾我先」。控方关注，郭绍辉在5分钟后已经健步如飞、落楼梯非常自如，郭绍辉表示「行到，唔系健步如飞」。

知道谭向事主施袭后有兴趣知细节但不敢问

控方引述郭绍辉的录影会面口供指，事主曾在郭绍辉巡房时提及肛门痛。郭绍辉在庭上改称「唔清楚系咪讲肛门痛，记得佢话屙唔出屎，好肚痛」。控方续引述录影会面口供指，郭绍辉提及案发翌日才获谭力翀告知事件。郭绍辉补充当时获谭力翀告知「我琴日揾支棍笃咗佢（事主）箩柚」，郭绍辉直言事件「唔系我处理到嘅嘢」，故要求谭力翀自行告知上级朱英泰。控方质疑，郭绍辉为何没有向谭力翀查问细节，郭绍辉则回应「我处理唔到仲要知道细节？咁咪有嘢上身」，明言「有兴趣（知道细节），但系我唔敢知」。

受审被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，以及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指其于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为，即未能执行作为部门主管的职责及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主赵俙迪。

余下3名被告否认有意图而造成身体受严重伤害罪，指其于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主赵俙迪身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵。

同案33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓日前承认有意图而造成身体受严重伤害罪，谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：黄巧儿