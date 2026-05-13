Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疑虚报夸大入息诱使银行批税务贷款 女文员被控串谋诈骗罪 准保释至7月讯

社会
更新时间：13:09 2026-05-13 HKT
发布时间：13:09 2026-05-13 HKT

29岁女文员涉于2024年向串谋他人向大新银行提供虚假资料，夸大其入息，意图使大新银行向她批出税务贷款。涉案女文员被廉政公署起诉一项串谋诈骗罪，案件今于东区裁判法院提堂，她暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。暂委裁判官钟颖诗押后案件至7月8日再讯，续准女被告以5000元保释，期间不得接触控方证人。

被告张伊岚，被控于2024年2月18日至7月1日在香港，与何宝欣及何卓邦串谋诈骗大新银行有限公司，令大新银行向张批出税务贷款，即向何宝欣及何卓邦提供张名下的大新银行帐户资料及帐户结单、其香港身份证副本、住址证明及报税表，用作向大新银行提交两笔贷款申请，导致大新银行或其他人相信张于关键时间在智贤投资集团有限公司任职的月薪为3.2万元，及向大新银行提交金额遭夸大、虚假及具误导性的薪金结算书，作为该些贷款申请的证明文件。

案件编号：ESCC1162/2026
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
01:53
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
15小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
19小时前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
14小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
17小时前
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感。
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感
影视圈
18小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
22小时前
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
谢霆锋、张栢芝传在港世纪会面  扒房影片泄密冲上热搜  育有两子被封圈中离婚模范
影视圈
5小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
3小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
2026-05-12 13:45 HKT