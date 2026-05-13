疑虚报夸大入息诱使银行批税务贷款 女文员被控串谋诈骗罪 准保释至7月讯

29岁女文员涉于2024年向串谋他人向大新银行提供虚假资料，夸大其入息，意图使大新银行向她批出税务贷款。涉案女文员被廉政公署起诉一项串谋诈骗罪，案件今于东区裁判法院提堂，她暂毋须答辩，以待辩方索取文件及提供法律意见。暂委裁判官钟颖诗押后案件至7月8日再讯，续准女被告以5000元保释，期间不得接触控方证人。

被告张伊岚，被控于2024年2月18日至7月1日在香港，与何宝欣及何卓邦串谋诈骗大新银行有限公司，令大新银行向张批出税务贷款，即向何宝欣及何卓邦提供张名下的大新银行帐户资料及帐户结单、其香港身份证副本、住址证明及报税表，用作向大新银行提交两笔贷款申请，导致大新银行或其他人相信张于关键时间在智贤投资集团有限公司任职的月薪为3.2万元，及向大新银行提交金额遭夸大、虚假及具误导性的薪金结算书，作为该些贷款申请的证明文件。

案件编号：ESCC1162/2026

法庭记者：王仁昌