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涉伪造发票并挪用公司资产近亿元 50岁时任财务总监被控盗窃等21罪 还押6月讯

社会
更新时间：13:01 2026-05-13 HKT
发布时间：13:01 2026-05-13 HKT

50岁时任财务总监涉嫌于2010年至2020年期间多次偷窃公司资产及伪造发票等，挪用公司资金近亿港元。他被控盗窃及伪造等共21罪，今被押解到东区裁判法院提堂。被告暂毋须答辩，以待控方准备案件转介高等法院的文件。6月26日再讯，被告提出保释申请，但被暂委裁判官钟颖诗拒绝，被告须还押候讯。

被告刘力华，被控8项盗窃及13项伪造罪。

8项盗窃罪指，被告于2010年6月1日至2020年10月8日期间分别窃取连卡佛(香港)有限公司约1344万港元、Pedder Group Limited约1315万港元、Pedder Vision Limited约943万港元、Joyce Boutique Holding Limited约1023万港元、Joyce Boutique Limited约2802万港元和5.8万美元、Joyce Beauty (Hong Kong) Limited约474万港元、及JB Management Limited约530万港元，而各公司均以汇丰银行债权形式持有上述财产；以及偷窃连卡佛载思集团总值5万港元的礼物卡。

13项伪造罪则指，被告于2013年1月20日至2020年5月2日期间多次制造虚假文书，涉及9张香港赛马会发票、19张B.A. Marketing & Co. Limited欠款单、1张帝峰会籍服务有限公司发票、5张深湾游艇会发票、1张合诚汽车有限公司欠款单、5张李氏运输有限公司发票、2张The American Club发票、3张汉基国际学校发票、1张保诚保险有限公司发票、1张皇冠汽车有限公司发票、1张Luvee Gifts and Hampers发票、1张广弘国际有限公司发票及1张六福企业礼品（国际）有限公司发票。

控方今天申请案件押后及被告暂毋须答辩，并反对被告保释。辩方为被告提出保释申请被拒，他保留8天后再被带上庭覆核保释的权利。案件押后至6月26日再讯。

案件编号：ESCC1171/2026
法庭记者：王仁昌

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