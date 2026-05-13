外置充电器近三年酿122宗火警 海关试购28样本三款违规

近年涉及外置充电器(俗称「尿袋」或「充电宝」)起火或爆炸的事故时有发生，民建联植洁铃就此向商务及经济发展局局长丘应桦作出书面质询。局方回复指近3年共发生122宗外置充电器起火的事故，海关对外置充电器亦作出了615次巡查，在购得的28个样本中，有3个不符合样本未能符合《消费品安全条例》。

三年接获共122宗火警报案 主要涉及电池故障

勍著消防处每年接获涉及外置充电器起火的报案宗数及起火的类型，局方回应指，在2023年至2025年，消防处每年分别处理 27宗、36宗及59宗涉及行动电源起火的事故。相关火警事故的成因主要是因为电池故障，例如短路或过热等。

至于内地已实施外置充电器强制性3C认证及新标准，当局会否检讨有关法例，局方指现时有关国家标准「移动电源安全技术规范」列明电池的挤压、针刺、热滥用及热失控等多项安全要求，确保行动电源在设计、制造及使用过程中能有效降低过热、短路或自燃风险。政府会密切留意外置充电器的整体安全风险状况，并会在检视其适用安全标准时，参考上述以至其他经济体的安排，务求标准符合最新技术发展和市场需求，保障公众安全。

就行动电源巡查615次 28样本3个违规

局方亦指在 2023 年至2025 年期间，海关就行动电源产品进行了共615次巡查，并试购了 28款行动电源产品样本作安全测试，当中三个样本未能符合《消费品安全条例》的安全规定。就涉及行动电源产品的违规个案，海关向有关商户共发出12封书面警告。

植洁铃亦关注当局会否考虑透过提供回收诱因，鼓励市民交回旧外置充电器。局方指环境保护署一直透过「绿在区区」回收网络，接收九种常见家居回收物，包括便携式充电池，例如外置充电器，提供安全和妥善的回收渠道。市民可将废弃的便携式充电池交到任何一个「绿在区区」回收点（包括 12个「回收环保站」、82个「回收便利点」，以及约600个「回收流动点」），并赚取「绿绿赏」积分，用以兑换多个电子平台的奖赏或消费积分、超市礼券或其他礼品。

