水务署技工不满物管处理垃圾态度 连烧4层垃圾房囚2年 官斥为泄愤纵火须判阻吓刑罚

水务署机械技工前年在黄大仙居屋的4个垃圾房连环纵火，被捕后指曾多次向物管投诉垃圾处理不当问题不果，才用打火机燃烧纸张以表不满，并图逼使物管解决问题。水务署机械技工早前承认4项纵火罪，法官练锦鸿今早在区域法院判刑时斥，被告的行为不成熟，自我约束力不足，主要为泄愤而犯案，尽管没有造成人命伤亡及严重的经济损失，惟纵火带来的后果极严重，须判处阻吓性刑罚，终判处被告入狱2年。

罔顾他人安全只为泄愤行为不成熟须判阻吓刑罚

练官判刑时指，被告源于自我约束力不足及罔顾他人安全而作出犯案行为，上诉庭指出此类控罪的后果严重，香港人口稠密，被告涉及在多个楼层纵火，须判处阻吓性刑罚。练官认为，尽管被告犯案动机并非有意令他人生命受损，其行为不成熟，主要为泄愤而犯案，没有造成人命伤亡及严重的经济损失。惟练官直言，社会上不少人在生活上均会遇到不如意的情况，但并非可以大胆妄为地采取危险行为以改善不如意之处，理应要在合法的情况下行事，终判处被告监禁2年。

被告对卫生问题有明显执著用错方式表达不满

辩方引述两份精神科报告及背景报告指，被告没有精神问题，真诚地承认犯案，亦显示出悔意，向受影响的人致歉。至于心理报告则指，尽管被告的童年不愉快，惟踏入社会后有改善，而被告对卫生情况有明显的执著，才用错方式表达自身不满，虽然被告没有重大心理上的问题，但仍建议被告接受辅导及课程，以改善情绪及与人相处的态度，加强正确观念。辩方续称，所有为被告索取的报告内容正面，被告用错方式表达不满，因一时犯错才干犯本案，属个别事件，其重犯机会低，亦有改过的决心，望法庭轻判。

被告居住大厦4层楼垃圾房分别起火

案情指，被告居住黄大仙启钻苑启慈阁的21楼，20楼的住客在前年8月4日下午4时许，在单位内闻到烧焦味，遂沿著烧焦味的方向查看，并发现垃圾房内的垃圾在燃烧，住客报警求助，消防到场扑熄火种。同月11日上午7时许，保安检查楼层时分别在19楼、18楼、11楼的垃圾房发现火种，报警后消防到场扑熄火种。火势导致4层楼垃圾房的瓷砖及墙壁熏黑，事后维修费用需3万元。

被捕后承认纵火因多次向物管投诉垃圾处理无门

经警方调查闭路电视纪录后，在同月12日拘捕被告，被告在警诫下承认在屋苑4个楼层的垃圾房纵火，表示曾多次就屋苑处理垃圾不妥的问题向物业管理处投诉，惟投诉无门，才用打火机燃烧纸张，以表达对物管的不满及企图引起物管的注意，逼使物管解决垃圾处理不当的行为。

被控4项纵火罪地点分点为4个楼层垃圾房

27岁被告陈家俊，被控于2024年8月4日在香港黄大仙启钻苑启慈阁，无合法辩解而用火损坏20楼垃圾房，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏；另于同月11日分别3度无合法辩解而用火损坏19楼、18楼、11楼垃圾房，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案件编号：DCCC1512/2024

法庭记者：黄巧儿