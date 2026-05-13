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电动车一换一尾班车 运输署：已完成审批所有三月接获的申请 涉$8.99亿税务宽免额

社会
更新时间：11:45 2026-05-13 HKT
发布时间：11:45 2026-05-13 HKT

新一份《财政预算案》宣布，电动车「一换一」计划今年3月31日届满后不再延续，引起抢购潮，冀赶及「尾班车」。运输署回复《星岛头条》查询表示，今年3月接获约13,500宗「一换一」计划的申请，较以往按月平均大幅增加超过三倍。署方已即时加派大量人手及延长工作时间，按收到申请的先后次序尽快处理，并严谨核实申请，确保谨慎使用公帑。

已完成审批所有3月接获的「一换一」申请

署方表示，已完成审批所有3月接获的「一换一」计划申请，所有符合申请资格获批的申请已交由本地注册分销商／注册进口者安排车辆进行首次登记手续。市民可致电1823或运输署香港牌照事务处（2804 2637），或相关分销商查询。

截至4月底 涉8.99亿元首次登记税宽减总额

截至4月底，上述已获批申请并完成首次登记的电动私家车所涉及的首次登记税宽减总额约为8.99亿元。

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