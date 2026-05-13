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涉诊所内偷拍多名女病人私密部位 注册男中医否认5窥淫罪6月受审

社会
更新时间：11:28 2026-05-13 HKT
发布时间：11:28 2026-05-13 HKT

31岁注册男中医涉嫌于2022年及2024年，在诊所内偷拍3名女病人的私密部位，被控5项窥淫罪。涉案中医今于东区裁判法院否认所有控罪，控方拟传召3名女事主作供，并申请屏风和特别通道进出法庭；辩方则拟传召精神科和中医专家证人，料分别就自闭症谱系障碍及中医操守规范方面作供。主任裁判官张志伟排期案件至6月3日开审，期间被告续准保释。

被指于中医诊所内偷伯3女子私密部位

被告钟玮泽，被控于2022年12月28日在葵涌大窝口商场一间中医诊所内，暗中为了观察或拍摄个人的私密部位或私密作为，而拍摄X的私密部位或进行私密作为；于2024年3月19日、4月2日、及5月7日，在美孚景荔𠇹盈晖荟一间中医诊所内，暗中拍摄Y的私密部位或进行私密作为；及于2024年4月28日在柴湾兴华广场一间中医诊所内，暗中拍摄Z的私密部位或进行私密作为。

辩方将争议手机相片被撷取过程合法性

控方今透露拟传召6名证人，包括3名女事主和3名警员，并会倚赖两份警诫供词、1段录影会面、以及从被告手机内撷取的涉案相片。辩方拟不争议警诫供词和录影会面的自愿性，但会争议涉案相片的撷取过程合法性。

控方将传证人就自闭症谱系障碍议题作供

控方拟传召精神科和中医专家证人，料分别就自闭症谱系障碍及中医操守规范方面作供，另打算传召1名中医诊所护士及2名病人作辩方证人。张官排期案件于今年6月3日开审，预留5天审期，并批准3名女事主在屏风后作供及安排特别通道进出法庭。

案件编号：ESCC1628/2025
法庭记者：王仁昌

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