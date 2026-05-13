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时任科大教授承认收贿兼向同事派「辛苦费」 助学历未达标学生入读硕士课程 还押至5.28候判

社会
更新时间：10:42 2026-05-13 HKT
发布时间：10:42 2026-05-13 HKT

香港科技大学时任讲座教授刘红斌去年收受友人4万元贿款，协助一名学历未达标、修读汽车专业学生入读环境健康硕士课程。刘其后再向2名负责入学申请的同事派共6000元利是，声称是「辛苦费」。刘红斌今于观塘裁判法院承认串谋使公职人员接受利益等3罪，涉案友人的案件获押后至6月24日。署理主任裁判官钟明新押后刘红斌的判刑至5月28日，期间刘须还押。

同案女被告获准押后索文件

被告为63岁时任科大海洋科学系讲座教授刘红斌，及60岁保险中介林珮玲，2人同被控1项串谋使公职人员接受利益罪；刘红斌另被控两项向公职人员提供利益罪。林珮玲一方今申请押后至6月24日，待辩方索取文件及提供法律意见，获裁判官批准。林以原有条件继续保释。

林佩玲申押后案件待索文件获准。资料图片
林佩玲申押后案件待索文件获准。资料图片

刘红斌认串谋使公职人员接受利益

控罪指，刘红斌身为公职人员，与林珮玲于2025年3月2日至同年5月12日一同串谋，使刘红斌在无合法权限或合理辩解下从林珮玲接受港币4万元，作为刘红斌协助林正曦获香港科技大学2025/2026学年理学硕士(环境健康及安全)课程取录的诱因或报酬。

刘红斌另被控于同年5月23日向两名公职人员，即科大海洋科学系讲师梁瑞宜及海洋科学系项目主任麦倩仪，分别提供5000元和1000元，作为协助或处理林正曦获上述课程取录的诱因或报酬。

案件编号：KTCC492/2026
法庭记者：雷璟怡

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