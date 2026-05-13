油价︱政府5.17起减免的士等商用车50%隧道费 为期两个月 的士乘客仍须付全额隧道费

跨部门监察燃油供应专责组今日（13日）公布，政府将由5月17日（星期日）零时零分起，减免所有商用车辆（包括按运输署纪录登记为巴士、货车、小巴和的士的车种）使用所有政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费；私家车和电单车／机动三轮车除外。临时措施为期两个月，直至7月16日（星期四）晚上11时59分。政府将于5月15日在宪报刊登相关公告。

包括所有政府收费隧道及青沙管制区

专责组表示，临时措施具针对性，旨在减轻各类商用车辆的营运成本，协助司机和营办商应对燃料费用上升的压力。运输署已督导隧道费服务商调校「易通行」系统，确保运作畅顺。商用车车主无需申请，只需按系统显示已减免的金额缴费，现行法例订明的缴费方式及时限维持不变。此外，政府提醒的士乘客，在减免措施实施期间，仍须缴付现行法例订明的全额隧道费。

的士乘客仍须缴付全额隧道费

商用车司机可透过「易通行」和「香港出行易」流动应用程式、隧道费显示屏、主干道的可变信息显示屏、隧道广播及运输署向相关业界发出的信件，了解减免措施的详情。其间，的士车厢会展示标语牌提醒乘客缴付全额隧道费。

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