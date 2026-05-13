Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜部分时间有阳光 日间炎热 最高气温约32度

社会
更新时间：06:58 2026-05-13 HKT
发布时间：06:58 2026-05-13 HKT

一股偏南气流正影响广东沿岸。同时，高空反气旋正为该区及南海北部带来普遍晴朗的天气。

在上午五时，热带低气压黑格比集结在马尼拉以东约870公里，预料移动缓慢，在菲律宾以东海域徘徊。

本港地区今日天气预测，部分时间有阳光。日间炎热，最高气温约32度。稍后有几阵骤雨。吹轻微至和缓南至西南风。

展望明日及星期五有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。周末期间天气仍然不稳定，风势颇大。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

偏南气流会在今日继续为广东沿岸带来炎热的天气，高温触发的骤雨亦会影响该区。而一道低压槽会在华中形成，并逐渐靠近华南沿岸。同时，受高空扰动影响，明日及星期五沿岸地区会有大骤雨及狂风雷暴。预料低压槽会在周末期间于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东，该区仍有骤雨。此外，热带气旋黑格比会在未来一两日于菲律宾以东海域徘徊。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
8小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
13小时前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
8小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感。
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感
影视圈
11小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
11小时前
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del。
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del
影视圈
9小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
18小时前
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
19小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+餐饮零售新店进驻 一田/松屋/云川米线/享乐烘焙
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
16小时前