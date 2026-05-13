天文台｜部分时间有阳光 日间炎热 最高气温约32度

一股偏南气流正影响广东沿岸。同时，高空反气旋正为该区及南海北部带来普遍晴朗的天气。

在上午五时，热带低气压黑格比集结在马尼拉以东约870公里，预料移动缓慢，在菲律宾以东海域徘徊。

本港地区今日天气预测，部分时间有阳光。日间炎热，最高气温约32度。稍后有几阵骤雨。吹轻微至和缓南至西南风。

展望明日及星期五有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。周末期间天气仍然不稳定，风势颇大。

分区气温

九天天气预报

偏南气流会在今日继续为广东沿岸带来炎热的天气，高温触发的骤雨亦会影响该区。而一道低压槽会在华中形成，并逐渐靠近华南沿岸。同时，受高空扰动影响，明日及星期五沿岸地区会有大骤雨及狂风雷暴。预料低压槽会在周末期间于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东，该区仍有骤雨。此外，热带气旋黑格比会在未来一两日于菲律宾以东海域徘徊。