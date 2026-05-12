Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀IKEA冰冻甜品大肠菌群超标 食安中心勒令停售及销毁

社会
更新时间：21:28 2026-05-12 HKT
发布时间：21:28 2026-05-12 HKT

食环署食安中心今日（12日）公布，从尖沙咀IKEA（宜家家居）抽取的冰冻甜点样本，检测出大肠菌群含量超出法例上限。署方已指令即时停售及销毁所有问题产品，正跟进事件。

食安中心发言人指，中心透过恒常食物监测计划，于尖沙咀一持牌冰冻甜点制造厂抽取样本进行检测。结果显示，该样本的大肠菌群含量为每克240个，超出法例上限。

根据《冰冻甜点规例》（第132AC章），任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于100个大肠菌群。违者一经定罪，最高可处罚款一万元及监禁3个月。

发言人补充，大肠菌群含量超标显示产品的衞生情况欠理想，但并不表示会引致食物中毒。食环署已通知有关制造厂上述违规事项，向负责人和员工提供食物安全和衞生教育，并要求厂方进行彻底清洁和消毒。中心将继续跟进事件和采取适当行动，以保障食物安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
10小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
4小时前
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
社会
5小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
15小时前
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
10小时前
陈自瑶、王浩信激罕公开互动  13岁爱女母亲节送惊喜穿针引线  QQ恋情曝光父母同心护航
陈自瑶、王浩信激罕公开互动  13岁爱女母亲节送惊喜穿针引线  QQ恋情曝光父母同心护航
影视圈
5小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
9小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
千海水产海鲜放题长者88折优惠！生日免费1位+送蛋糕 符合1条件即享 限指定分店
千海水产海鲜放题长者88折优惠！生日免费1位+送蛋糕 符合1条件即享 限指定分店
饮食
7小时前
星岛申诉王 | 湾仔意菜馆切饼庆生 吃不完打包 回家惊见少一截 掀「打猫」疑云
星岛申诉王 | 湾仔意菜馆切饼庆生 吃不完打包 回家惊见少一截 掀「打猫」疑云
申诉热话
6小时前