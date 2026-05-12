尖沙咀IKEA冰冻甜品大肠菌群超标 食安中心勒令停售及销毁

食环署食安中心今日（12日）公布，从尖沙咀IKEA（宜家家居）抽取的冰冻甜点样本，检测出大肠菌群含量超出法例上限。署方已指令即时停售及销毁所有问题产品，正跟进事件。

食安中心发言人指，中心透过恒常食物监测计划，于尖沙咀一持牌冰冻甜点制造厂抽取样本进行检测。结果显示，该样本的大肠菌群含量为每克240个，超出法例上限。

根据《冰冻甜点规例》（第132AC章），任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于100个大肠菌群。违者一经定罪，最高可处罚款一万元及监禁3个月。

发言人补充，大肠菌群含量超标显示产品的衞生情况欠理想，但并不表示会引致食物中毒。食环署已通知有关制造厂上述违规事项，向负责人和员工提供食物安全和衞生教育，并要求厂方进行彻底清洁和消毒。中心将继续跟进事件和采取适当行动，以保障食物安全。