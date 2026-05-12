宏福苑︱合安指首轮大维修退款1.27亿元 按业权退回 宏志阁修复至少3000万元

获委任为宏福苑业主立案法团的管理人合安管理有限公司，今晚（12日）为宏福苑业主举办首场网上简介会，由两名合安代表和一名中国太平保险（香港）代表主持。合安代表表示，大维修帐户连同履约保证金，合共有1.27亿元现金余额，会按业权全数退回相关业主。业主如果已供款6期，大约可以退回8万至10万元。

分两部分讲解退款安排及宏志阁情况

简介会分为两个部分，第一部分包括宏福苑业主立案法团财务简报、退款安排及问答环节，第二部分集中讲述宏志阁的情况，同样设问答环节。解释退款安排时，合安细列多个例子。简介会期间，业主可以透过简介会简报的QR code登入提交文字问题，亦可以在发问环节透过线上「举手」发问。线上简介会运作畅顺，并无「卡机」情况。

正寻求法律意见安排开业主大会 须确保签署真确性

合安管理有限公司物业服务总监陈伟光表示，今次简介会并非取代业主大会，合安正寻求法律意见，确保能在合规、程序公平和周全的情况下，安排最稳妥的会议，保障全体业主利益。

陈伟光表示，留意到过往业主大会曾经就法定人数和授权书出现过争议，有业主关注授权票真确性和出席人数，因此程序必须严谨、准确，保障业主权益。合安需要寻求法律意见，包括如何核实业主签署的真确性和身份，物色合适的开会场地，以及准备、审核和发出相关会议通知等。陈伟光又表示，办理遗产相关手续需要时间，部分合法继承人可能未能及时完成手续，将影响他们行使权益，因此业主大会不宜仓卒进行。

居民：退款安排清晰 问答时间比想像长

多名居民在广福邨熟食亭观看简介会直播。宏泰阁黄先生与家人一同收看，他认为合安列举多个例子详述退款安排，尚算清晰，而今次线上简介会的体验比预期中好。

在简介会问答环节，宏新阁叶小姐指问答时间比想像中长，而合安亦回应了大部分宏福苑业主最关心的议题，包括大维修基金的退款安排、业主大会召开详情及屋苑保险等，简报内容亦相当详细，感觉合安算是有诚意，冀合安能遵守承诺尽快退还款项。

合安：宏志阁复修须至少3000万元

合安代表表示，初步发现未受大火波及的宏志阁，外墙约三分之二墙身表面和防水层未完工，会导致单位墙身渗水和加剧外墙剥落，食水和咸水统自动操作功能失效，天台避雷系统受损，液化石油气系统需全面检查和测试等，在征询专业见后，初步估计工程及各项费用起码要3,000万元，不计向政府部门申请和审批的时间，也要至少9个月时间完工。

合安又指，除了硬件修葺，如宏福苑受灾七幢大厦不宜居住，宏志阁长远居住将需要修订批地文件和公契。