宏福苑︱业主对合安首场简介会感满意 赞退款安排清晰公平、解答诚恳用心

获委任为宏福苑业主立案法团的管理人合安管理有限公司，今晚（12日）举行首场业主简介会，分两部分讲解退款安排及宏志阁情况。与会业主谢先生会后向《星岛头条》表示，对简介会安排感到满意，认为合安解说清晰，尤其在退款计算方式上做到公平、仔细，整体「比预期中清晰好多」。

业主赞清晰：唔会求其答你啲数就算

居于宏新阁的谢先生表示，简介会清晰交代法团财务状况及工作时间线，「啲数字、单据都讲得好仔细，可以话到畀你听，其实啲数字点样嚟嘅」。对于业主最关心的退款安排，谢先生指管理人详细解释了计算原则，会按各期数的单位数目及业权份数计算，认为做法「好公平、好用心，唔会求其答你啲数就算」。他又引述会上提及，简介会资料将于日内上载至网页，方便业主查阅，认为安排贴心。

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与会者：提问环节能解惑 合安非临时应对

对于有业主关心何时召开业主大会，谢先生表示理解合安暂不召开的决定。他引述管理人的解释指，希望在召开业主大会前，让业主充分了解目前各项状况，避免因资讯不足而令大会难以清晰讨论。谢先生认为，合安职员回答诚恳，相关安排合理且可接受，他认同合安考虑周详。对方亦正努力核实签名，处理过往授权票的争议，让人感觉「有心去做」。

至于问答环节，他表示业主透过Zoom举手提问，每条问题完成后方进入下一条，秩序良好，合安职员的答案亦显得用心考虑，并非临时应对，认为简介会能解答居民对宏福苑安排的疑惑，「我自己头先冇举手提问，但其他街坊问嘅问题，好多都系我自己想问嘅，佢哋都答到。」

谢先生指，合安在会上提及由接管至今，处理大量文件及委聘测量师等工作，均未有向业主收取任何费用，「我欣赏佢哋系义务、免费帮居民做接管、管理嘅事情」。他又赞赏简介会设有网上直播，方便未能亲身出席的业主，会上亦使用简报逐一解说各个环节，条理清晰，过程顺畅。

记者：郭文卓