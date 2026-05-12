公院产后出血率12年升近7% 广华医院倡提早二线治疗 医管局扩特效药处方至所有剖腹产

产后出血是造成产妇死亡的主因，据世衞估计，全球每年有近70,000名产妇死于产后出血，且近年个案更有上升趋势。为应对有关问题，广华医院妇产科团队近年推出多项措施，包括分析相关出血个案的数据，发现提早采用二线治疗或有助降低产妇出血率。医管局亦将以往只为高风险人士提供的预防性特效药，扩至向所有剖腹产孕妇处方。

料与高龄产妇及剖腹产上升有关

广华医院妇产科副顾问医生黄俊杰指出，近年本港公立医院产后出血个案趋升，由2012年的10.2%，上升至2024年的17.1%，而较严重的产后大出血个案，亦由0.7%升至1.27%，趋势与国际情况类似，估计与高龄怀孕及剖腹生产个案上升有关。

广华医院妇产科团队分析医管局电子纪录平台数据，发现2017年至2022年的产后大出血个案虽较早年上升，惟患者平均失血率、输血率，以及情况未受控而要切除子宫的比例，均较以往减少。

广华医院妇产科自2018年起，亦试行利用床边超声波，排除及辨识产科并发症，2020年起更尝试以产程超声波实时监测胎位，透过客观的影像和数据，提升分娩安全性。

黄俊杰解释，一般的产后出血，第一线会选择止血剂等药物治疗，若情况未受控，则需考虑第二线治疗，例如子宫内水球压迫、子宫压迫缝合术等。而有关的研究时段内，医院应用第二线治疗的比例由46%提升至69%，相信治疗效果改善与医生提早采用二线治疗有关。不过他亦指，实际治疗上仍需靠医生判断，难以断言何时改用二线治疗效果最好。

为应对产后出血个案增加，医管局于去年一月起向所有公院剖腹产个案处方预防性子宫收缩药（Carbetocin）。广华医院妇产科顾问医生梁永昌指，该药物已获大量数据支持，以往主要处方予产后出血风险高的孕妇，包括双胞胎、羊水过多等个案，现时则扩至剖腹生产孕妇作预防措施，未来会收集相关数据作分析。

记者、摄影：伍万庭