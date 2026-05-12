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六合彩︱头奖3000万今晚搅珠 即睇最幸运投注站及热门号码

社会
更新时间：15:16 2026-05-12 HKT
发布时间：15:16 2026-05-12 HKT

第50期六合彩今晚（5月12日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达3,000万元。截止投注时间为今晚9时15分。

过往50期幸运号码

过往50期当中，开出次数最多的号码是28，共开出13次；其次为37和46，各开出12次；而2、12、44、45则分别开出11次。

屯门市广场投注站成为最幸运投注站。
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10大最幸运投注站 屯门市广场最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。

  场外投注站 地址 头奖次数
1 屯门市广场 屯门市广场第三期地段277号地下 48
2 中环士丹利街 中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 47
3 荃湾青山道 青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖 41
4 尖沙咀汉口道 尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 41
5 上环干诺道西 上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖 41
6 观塘广场 观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖 37
7 九龙湾德福 九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖 36
8 大埔广场 安泰路1号大埔广场地下商场七号舖 35
9 上水石湖墟 上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 35
10 大埔广褔道 广褔道158-172号大埔商业大厦地下 30

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