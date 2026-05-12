精进建筑遭建材公司入禀区院 追讨逾34万元赔偿及租用费

精进建筑有限公司被建筑材料公司入禀区域法院，追讨逾34万元赔偿及租用费。入禀状指，精进未有在香港房屋委员会中止白田邨10期项目合约后，回收并归还通架等建筑材料，导致建筑材料公司蒙受损失。根据司法机构网页，本案目前尚未排期聆讯。

原告MAN CHEONG IRON WORK COMPANY LIMITED；被告AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED。

入禀状指，精进在相关时间是白田邨第十期重建项目的总承建商，原告向精进提供工程所需的通架物料，双方签订协议。原告于2022年8月至2025年2月，一直按照协议向精进提供物料。而根据原告的纪录，由2024年3月19日到工程停工期间，精进持有的物料数量维持不变。

而在2024年3月19日到12月31日，精进依时支付物料租用费用，并未就著物料数量、质量或拥有权作争议。因此原告认为，精进持续付款及未报告损失的行为，是在承认精进在工程期间持有全部物料。

去年1月精进表示有意中止物料租用，却未有依照协议归还物料，或签署「截租确认书」，因此协议尚未终止，精进仍需支付2025年2月的租赁费用。但即使原告发出发票，精进仍拖欠租用费约8,499.2元。

精进其后声称「白田地盘已无通架物料可以回收」，因此原告指精进须按协议赔偿合共301,033元。但精进逾期未付，因此须支付10%附加费。原告遂入禀法院，申索精进欠款共340,485.42元，以及利息等相关费用。

案件编号：DCCJ 2372/2026

法庭记者：雷璟怡

