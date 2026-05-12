落药烧炭图揽妻女五口赴死 临崖勒马淋熄炭火 财困抑郁汉认4企图谋杀罪还押8.17判刑

屯门山景邨景安楼某单位前年发生烧炭企图自杀案，45岁患中度抑郁的无业男子因生意失败欠债近90万元，突然计划煮「最后晚餐」，在汤面及珍珠奶茶内「加料」并烧炭，令妻子及3名女儿头晕入睡，但他最终不忍一家共死，浇熄木炭后离家出走。消防员接报到场时发现单位已打开门窗，妻女4人均清醒并送院治理。无业男今于高院承认4项企图谋杀罪，辩方求情指妻女4人现已原谅被告。法官游德康押后案件至8月17日判刑，以待索取被告的精神科与心理报告，以及4名事主创伤报告，期间被告还押候判。

汤面饮品验出抗抑郁焦虑镇静安眠药

45岁被告黄栢廷承认4项企图谋杀罪，即约于2024年6月25日，在屯门山景邨景安楼某单位，企图谋杀梁姓妻子及3名黄姓女儿。辩方求情指，事件对3名女儿没有负面影响，妻女4人现已原谅被告，财务公司亦没有再上门追债，被告现时前路清晰，计划服刑完毕后与母亲同住，亦会与前妻及3名女儿积极沟通。

案情指，被告黄栢廷2013年与妻离婚，2024年初复合，案发当时黄与妻育有3名女儿（年龄介乎13岁至16岁），一家五口同住于屯门山景邨景安楼某室。2024年6月26日早上6时许，消防员接报到场救火，但当时大门及窗户均被打开，单位内并无烟雾或火势，妻女4人均清醒并可正常对答，饭桌上、客厅走廊地面、睡房地面均有烧痕，厨房洗涤槽内有木炭灰，不锈钢碗盛有水及木炭灰。

警方在涉案单位检取汤面等食物、5杯珍珠奶茶、底部烧焦的煎锅及煲、木炭及不锈钢碗等。政府化验师验出碗碟及剩余食物内含米氮平(Mirtazapine)及唑吡坦（Zolpidem），属抗抑郁及安眠药物，另在5杯珍珠奶茶内验出地西泮（Diazepam）与劳拉西泮（Lorazepam），属抗焦虑镇静安眠药物。

抑郁被告称欠债走投无路图揽妻女齐死

妻女4人曾头晕及失去知觉，送院后证实一氧化碳中毒，体内有上述抗抑郁及镇静安眠药的代谢物。警方在2024年6月26日下午约6时，于旺角一间宾馆内找到被告并以企图谋杀罪将其拘捕，并在被告身上检获医生处方的抗抑郁及安眠药物。被告在警诫下表示他因欠债而走投无路，遂计划与妻女共赴黄泉。

根据医疗记录，精神科医生2021年已诊断被告黄栢廷患中度抑郁，遂处方抗抑郁药及安眠药，以治疗及缓解中度抑郁症症状。警方翻查闭路电视片段发现，被告在2024年6月25日下午约3时出门买餸后，晚上约7时再出门购买珍珠奶茶、木炭及点火器，回家后再在2024年6月26日凌晨约两点行楼梯离开住所。

被告在2024年6月27及28日进行两次录影会面，他指其食品分销业务经营困难，曾向财务公司借贷约港币60至70万元，另向朋友借贷约港币20万元。他无力还债又怕追债者会骚扰妻女，遂决定以烧炭方式与妻女寻死，惟当时妻女并未遭追债者骚扰。

妻女进餐后头晕入睡 被告临崖勒马淋熄炭火

他承认患有中度抑郁症，自2024年3月起于青山医院接受治疗，亦曾在2021年向私家精神科医生求诊并获处方药物，但因副作用而停药。他自称在2024年6月25日下午约2至3时，购买牛肉、肉丸及面条准备晚餐，途中萌生将安眠药加入妻女食物的念头，遂向妻子传讯息表明他将负责煮「最后晚餐」。

他回家准备晚餐时拿近10颗医生处方的安眠药，以铁锤捣碎成粉末并加入汤面中，他再外出购买5杯珍珠奶茶、一袋木炭及六块引火物，再以匙羹将捣碎的安眠药加入5杯珍珠奶茶，每杯珍珠奶茶约加入相当于两颗安眠药的份量。一家五口随后在家进食汤面及饮珍珠奶茶，妻女开始感到头晕及困倦，相继入睡。

他确认妻女4人均已熟睡，便拿牛皮胶纸封贴大门及厕所门的缝隙，把木炭拿到家中放入多个煲锅中点燃，再将煲锅置于家中各处地面。他自行饮珍珠奶茶后与妻子共眠，翌日凌晨醒来后不忍见到一家共死，遂将所有木炭搬到厨房以水浇熄，再将木炭放入垃圾袋，撕去大门上的牛皮胶纸。当时2名女儿醒来尝试叫醒另外2人，被告不理不睬并换衣出门。

案件编号：HCCC40/2026

法庭记者：刘晓曦