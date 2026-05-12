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台旅客港独旅轻铁失钱包 港铁职员拾获主动联络终归还 事主：谢谢你香港！

社会
更新时间：13:39 2026-05-12 HKT
发布时间：13:39 2026-05-12 HKT

网上疯传一件「好人好事」的帖文。日前一名台湾旅客在港独旅期间，在回程前一日于轻铁上不慎遗失钱包。幸得港铁职员拾获，并透过钱包内资料主动联络失主，最终回程前将钱包物归原主。该名台湾旅客事后在社交媒体分享经历，感谢捡到她钱包的港人及港铁职员热心帮助，形容是「在香港的最后一天收到一份大惊喜，第一次独旅还是完美落幕」。

台湾旅客轻铁上失钱包 职员拾获主动联络

该名台湾旅客在社交媒体上指想不到第一次独游会发生「抓马」(Drama)事件。事主忆述指在旅程尾声，于5月9日（星期六）晚上约10时40分搭乘轻铁后，约11时抵达酒店，其后在凌晨两时多骇然发现钱包不见了。她当下惊慌不已，沿轻铁路线来回上车点，寻找近一小时仍一无所获，返回酒店时感到焦虑不安。

幸运的是，失主在钱包内放了一张联络卡片，卡片上有姓名、电话、血型，以及「钱包主人为台湾人」。拾获钱包的轻铁职员得以在翌日（5月10日）上午透过SMS短讯联络她。

一名自称轻铁站长的男子主动透过通讯软件联络她，告知其银包在轻铁车厢内被捡获，并已送到屯门码头总站的客务中心。该男子表示明白遗失证件的麻烦，他不但详细指示旅客如何前往客务中心领取失物，更在得知对方当晚需前往机场时，主动建议乘坐机场巴士A33号线前往机场。

失主在帖文中亦感叹联络卡的妙用，想不到以防万一的卡片能够派上用场。

赞扬港人热心 感激职员友人协助

失主续指，在遗失钱包后，一度因没有现金及信用卡而徬徨无助，幸好有朋友借她现金，让她「可以不用担心隔天已经订好的行程泡汤」。她更感谢当日拾获她钱包的职员，感叹「我真的哭死」，强调「我会再去香港玩的，谢谢你Hong Kong」。

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