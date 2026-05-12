涉持假文件谎称毕业于泰国皇太后大学 内地女拟不认罪 续保释6.2审前覆核

45岁持双程证女子涉嫌以虚假毕业证书，及讹称自己曾就读泰国皇太后大学企图误导入境事务处，被控使用虚假文书及作出虚假陈述以误导入境事务队成员两罪。被告今早于沙田裁判法院拟否认所有控罪，控方料传召13名证人，当中包括涉案泰国皇太后大学的副教授及笔迹专家，裁判官彭亮廷质疑传召泰国副教授的必要性及涉案申请文件上的签署是否属被告，控方表示会审视证人列表，辩方则回应「有人冒充被告签名」，彭官将案押后至6月2日作审前覆核，期间被告获准以原有条件保释候讯。

被告蒋林霖，被控于2025年3月12日或该日前后在香港，明知或相信有关虚假文书，即一张看似是由皇太后大学（Mae Fah Luang University）发出的毕业证书属虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务处处长及其人员接受该文书，而作出或不作某些作为，以致对该人或其他人不利。以及于2025年8月11日，被告在香港高铁西九龙管制站作出虚假陈述，以明知地误导入境事务队成员，即被告讹称在2019年至2021年曾于Mae Fah Luang University就读。

案件编号：STCC3163/2025

法庭记者：黄巧儿