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惩教木棍捅羁留者肛门案 涉知情不报惩教助理供称 羁留人士无纪律问题才批准案发日玩游戏

社会
更新时间：12:29 2026-05-12 HKT
发布时间：12:29 2026-05-12 HKT

时任二级惩教助理2年多前在壁屋惩教所遭还押青年洒中爽身粉，连同其他羁留人士捅伤青年肛门。一级惩教助理涉嫌知情不报，偕有份参与伤人的3名羁留人士否认控罪受审。一级惩教助理今早于区域法院指没有明文禁止壁屋羁留人士玩游戏，案发前问及时任二级惩教助理得悉羁留人士近日没有纪律问题，遂批准羁留人士于圣诞节翌日玩游戏。一级惩教助理又反驳时任上司供词，指从来没有听过主任级惩教人员要求锁上涉案期数闸门。

郭绍辉称得悉羁留人士表现正常才批案发日玩游戏

庭上早前提到本案4名羁留人士均是时任二级惩教助理谭力翀的「B仔」，「B仔」角色类似班长，「即系帮惩教职员做嘢」，惩教职员会安排「B仔」负责编排清洁等工作，亦会透过「B仔」向其他还押者传达信息。一级惩教助理郭绍辉今出庭作供，解释根据主管训令，自己职责在维持保安控制纪律，供称壁屋惩教所内羁留人士一向会在大时大节玩游戏。

郭绍辉今交代案发前夕圣诞节当日得悉「B仔」翌日欲玩游戏，自己没有安排游戏，亦没有明文禁止玩游戏，于是与谭力翀商量，问及羁留人士近日有否纪律问题例如口角或打斗，若表现良好，再问准谭力翀便批准「B仔」要求。郭绍辉续指谭力翀当时指羁留人士表现正常，遂批准「B仔」要求，著「B仔」自行准备，自己没有过问。

指从未听闻涉案期数闸门需要上锁

郭绍辉忆述案发当日自己下午1时许上班，如常领取警棍、胡椒喷雾、对讲机及电子手帐并交接，闸门锁匙则由二级惩教助理掌管，当时B3外闸及B3A至B3C闸门均打开。主任级惩教人员例如朱英泰等早前供称B3外闸会打开，惟B3A至B3C闸门均需锁上，郭绍辉今反驳指从来没有听过B3A至B3C闸门需要锁上，沿用过去做法一般会打开3道闸门，容许羁留人士自由出入。

受审被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，以及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指其于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为，即未能执行作为部门主管的职责及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主赵俙迪。

余下3名被告否认有意图而造成身体受严重伤害罪，指其于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主赵俙迪身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵。

同案33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓日前承认有意图而造成身体受严重伤害罪，谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

案件编号：DCCC1096/2024
法庭记者：陈子豪

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