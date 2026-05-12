结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约

餐饮结业潮未止，美心旗下开业11年的URBAN Café Commune，位于旺角MOKO新世纪广场最后一间分店已经结业，商场网页已经将餐厅介绍的页面移除。OpenRice 网页亦已将营业状态改为已结业。

美心集团回复《星岛头条》查询表示，Urban 以两大不同餐饮概念服务顾客，其中专注堂食餐厅体验的 Urban Commune Café，位于 MOKO 新世纪广场的分店因租约期满，将不再续约。而另一独立概念品牌「Urban Bakery」，将继续于各个特约专柜提供独具特色的烘焙产品。

美心集团一直根据市场状况调整店舖发展策略，并不断引进新概念店，以适应市场的转型，调整分店的规模及营运模式。

URBAN品牌可追溯至2012年，Marketplace by Jasons超市希慎广场分店店内开设URBAN 面包店，创下开业首年售出超过一百万个牛角酥的纪录。其后美心开设URBAN品牌轻食咖啡店，高峰期有四间分店，分别位于沙田、元朗、屯门及旺角。

URBAN Café Commune主打西式All Day Breakfast、炸鱼薯条、可颂等。其后URBAN Café Commune分店陆续结束营业，最后一间位于旺角MOKO新世纪广场的分店于日前结业，商场网页已将餐厅移除，应用程式美心荟Eatizen亦未能见到URBAN品牌。

