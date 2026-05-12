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结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业

社会
更新时间：13:00 2026-05-12 HKT
发布时间：13:00 2026-05-12 HKT

餐饮结业潮未止，美心旗下开业11年的URBAN Café Commune，位于旺角MOKO新世纪广场最后一间分店已经结业，商场网页已经将餐厅介绍的页面移除。OpenRice 网页亦已将营业状态改为已结业。《星岛头条》已向美心查询有关结业的情况。

URBAN品牌可追溯至2012年，Marketplace by Jasons超市希慎广场分店店内开设URBAN 面包店，创下开业首年售出超过一百万个牛角酥的纪录。其后美心开设URBAN品牌轻食咖啡店，高峰期有四间分店，分别位于沙田、元朗、屯门及旺角。

URBAN Café Commune主打西式All Day Breakfast、炸鱼薯条、可颂等。其后URBAN Café Commune分店陆续结束营业，最后一间位于旺角MOKO新世纪广场的分店于日前结业，商场网页已将餐厅移除，应用程式美心荟Eatizen亦未能见到URBAN品牌。
 

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