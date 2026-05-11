海关机场连破两贩毒案拘3男 有人涉咖啡豆包装掩饰氯胺酮

香港海关在5月7日及10日在香港国际机场侦破两宗毒品案件，检获共约3.7公斤怀疑氯胺酮及约9公斤怀疑大麻花，估计市值共约310万元，先后拘捕3名男子。两宗案件仍在调查。

首宗案件中，海关于5月7日在机场查验一件从意大利到港、报称载有日常用品的空运包裹。经检查后，关员在包裹的6包咖啡豆包装内，发现约3.7公斤怀疑氯胺酮，约值140万元。跟进调查后，关员今日（5月11日）监控递送，在长沙湾拘捕两名分别21岁及26岁怀疑涉案男子。

首宗案件的涉案氯胺酮。

第二宗案件中，一名37岁的男旅客5月10日从泰国曼谷飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现约9公斤怀疑大麻花，约值170万元。该名男子随即被拘捕。

海关强调，会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，及加强打击贩运毒品活动。同时，海关呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。此外，市民亦要避免将个人资料或地址交予他人以作收取包裹或货物用途。

第二宗案件的涉案大麻花。