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狗只入食肆︱食环署办首场业界简介会 一年收三封警告信或DQ 意向食肆料对生意有帮助

社会
更新时间：18:57 2026-05-11 HKT
发布时间：18:57 2026-05-11 HKT

食环署将于本月18日起接受食肆提交容许狗只进入的申请，预计于7月开始实施。署方今日（11日）举办首场业界简介会，食环署高级总监叶国祥表示，实施初期将设一个月适应期，届时会有专人每日巡查食肆，协助食肆遵办持牌条件，解决营运上的困难。

一年内收3封警告信 狗只准入许可或被取消

食肆如欲申请容许狗只进入，可在本月18日至下月8日期间，透过食环署专题网页，以电子方式提交申请。叶国祥指，申请过程简单，只需提供食肆牌照号码、联络电话及简单个人资料，「我们会开放不多于1,000个申请名额，如果多于1,000个名额，我们会在6月中抽签，抽签成功的人士，我们会有专人派信，亦会有专人讲解有关法例、牌照条件 、守则、指引。」

若获批准的食肆在12个月内因违反一项或多项相关附加持牌条件或狗只相关的法例，而被发出3封警告信，其狗只进入准许可被取消。而根据法例，违例者可被判处罚款1万元、监禁3个月及每日另加300元罚款。

茶餐厅负责人关注人狗共融问题

参与简介会的咖啡店负责人李先生表示，店舖位于大埔区，该区较多人养宠物，相信申请准许后对生意有帮助。他认为，简介会厘清了食肆与狗主的责任归属，亦理解当局禁止在处所烹煮或准备狗用食物的规定，「同一个厨房要处理两类食物，其实因为衞生情况比较难控制，未必每间店都可以做到这么大空间，分开两部分。」

茶餐厅负责人姚小姐的店舖位于沙田区，面积约一千呎，她关注狗只与客人如何做到共融，认为简介会有助解答疑问，「有些客人可能都会害怕，要看怎样做好，还有清洁环境的事宜。」

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