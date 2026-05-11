启德体育园《龙之九子》全新阶段亮相 获市民及游客大赞气势非凡

随着启德体育园中央广场巨型装置艺术《龙之九子》进入新阶段演绎，作品由原本「蛰伏」形态进化为「龙腾飞升」的动态设计，龙首昂然上扬，寓意视野提升、气势绽放，同时象征启德由昔日机场蜕变为国际体育及文化娱乐地标，标志着迈向新时代、新征程的重要布局。作品自展出后获得广泛赞赏，认为设计气势非凡、富现代感，更能体现香港持续向上发展的精神，吸引不少市民及游客专程到访，驻足细意欣赏，令这个升级后的地标艺术再度成为全城焦点。

外观如浮雕般沉稳厚重而富动感

《龙之九子》由著名雕塑家任哲以不锈钢创作，直径约16米，外观如浮雕般沉稳厚重而富动感。上扬的龙首与龙身细节形神兼备，既内歛又充满力量，寓意吉祥、繁盛与守护，寄托对启德体育园及香港未来发展的美好冀盼。

任哲表示：「《龙之九子》展现『龙生九子，各有所好』的不同面貌，不但充满生命力，也代表香港文化共融、灵活多变的特质及不断追求的精神。」

《龙之九子》并非静态作品，而是一项具时间性与叙事性的艺术创作。作品融入「先藏后发、由地而起」的东方哲学，以「蜕变与升腾」为主轴，象征香港在历史积淀中不断转化、蓄势待发。开幕初期以「蛰伏」姿态呈现，象征养精蓄锐、内敛聚势，为日后的升腾作铺陈。随着园区全面启用，体育园于国际舞台上崭露锋芒，并屡获殊荣，作品演化为「龙腾飞升」形态，象征园区迈向世界级体育及文化地标的新里程。

游客及市民对全新亮相《龙之九子》评价正面

多位访客对全新亮相的《龙之九子》表达正面评价。市民徐先生认为，作品气势磅礡，龙首昂扬如直冲天际，寓意带领香港直上云霄；市民曾小姐赞扬作品形态流畅优美，带来破水而出、蓄势待发之感；市民萧小姐认为，作品融合传统与现代元素，设计富现代感，对香港而言极具代表性。新加坡游客更大赞作品气势非凡，认为设计非常适合在启德体育园展示，象征香港未来持续向上，不断迈向成功。

启德体育园屡获国际殊荣

启德体育园自去年3月1日启用以来，成功打造「香港主场」的独特魅力。短短一年，园区至今已成功举办近50个、合共逾120场国际及本地的体育和娱乐盛事，启德主埸馆和启德体艺馆的使用率接近九成，精彩活动和节目一浪接一浪，当中启德主场馆已吸引超过190万人次入场，而体育活动总日数亦超过200天，迅速成为推动香港体育产业、盛事经济与旅游发展的新动力，成绩有目共睹。

今年3月，启德体育园获《时代杂志》选为「全球最佳胜地」之一；在国际权威体育场馆数据平台StadiumDB 举办的「2025年度最佳球场」全球公众评选当中，启德主场馆在28个入围场馆之中排名全球第八、亚洲第一。