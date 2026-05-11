29岁男照胃镜后亡 妻质疑涉院方人为疏忽 报告指死者曾服用不明粉液但否认有自杀意图

29岁男子2024年在玛丽医院照胃镜，期间突然全身抽搐，抢救后终告不治。死因庭今召开研讯，死者妻子质疑事件涉及人为疏忽。医生的供词显示，死者2022年因疑似误服腐蚀性物质入院，其后转介到玛丽医院接受治疗。心理报告指，死者否认有自残自杀意图。案件明续。

男死者雷栢涛终年29岁，2024年3月1日在玛丽医院离世。案件由死因裁判官周至伟主审，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，死者妻子、父亲及姐姐列席研讯。

死者妻子赵蕴琦供称，与死者于2021年结婚，没有子女。死者于2022年12月7日在新界行山期间胃痛，遂到天水围医院求医，其后转至屯门医院。赵指死者当时被诊断为胃穿孔，需进行手术，之后再转介玛丽医院等候食道重建手术。等候期间死者曾到东华医院休养，他获准出院时行动自如。

赵续指，死者于2024年2月29日在玛丽医院进行胃内窥镜，她当日接获通知，指死者进行胃镜时全身抽搐，之后转入深切治疗部。死者于同年3月1日，经抢救后不治。赵相信死者当时曾经挣扎，食道狭窄及有疤痕，质疑医生有否作进一步检查。另外赵认为医生应预计到空气有可能进入血管，质疑事件可能涉及人为疏忽或错误判断。

庭上读出数位医生的供词。天水围医院医生梁伟贤指死者于2022年12月7日到天水围医院急症室求医，他当时意识清醒、声音沙哑及有呕吐，疑似误服腐蚀性物质。在耳鼻喉科建议下，死者留院接受进一步治疗，其后转往屯门医院。

屯门医院医生姚克廉指，死者于12月7日入住屯门医院，翌日出现休克，初步诊断为胃坏死导致胃穿孔，先后接受两次开腹手术，以及气管切开术。死者之后被转介至玛丽医院等候进行食道重建术。东华医院的罗芷婷医生指，死者从玛丽医院转至东华医院复康，心理评估后解除预防自杀状态。罗续指，死者希望出院，故与其妻讨论后，死者可在周末回家。死者2023年9月获准出院，需定期到玛丽医院覆诊。

庭上另读出死者生前的心理报告，他先后3次由外科转介接受心理评估，他均否认有广泛性情绪障碍或自残自杀意图，死者亦拒绝接受跟进。报告指，死者对于服用不明粉末液体一事，他不知道后果严重，事后感到懊悔。

案件编号：CCDI-168/2024(SH)

法庭记者：雷璟怡