宏福苑大火假灾民骗善款 厨师卖户口洗黑钱囚11月罚$4500 不服刑罚提上诉

大埔宏福苑五级火灾夺去168人性命，有人涉嫌趁机冒充灾民于社交平台骗取逾2.5万元善款，警方调查后揭发32岁男厨师持有涉案傀儡户口，并处理约6.4万元不法款项。厨师在警诫下承认为「赚取外快」以3800元出售户口予不知名人士，早前承认洗黑钱罪，被判监禁11个月、罚款4500港元及赔偿2.55万元予4名被骗事主。他不服刑罚过重提出上诉。

报称厨师的32岁湛树成承认处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。他承认于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

原审官指被告明知出售户口会被用作处理非法得益

主任裁判官苏文隆今年4月初判刑时指，本港洗黑钱罪行猖獗，尽管没有证据显示湛树成知道赃款与宏福苑大火有关，惟涉案金额不少，他亦明知卖出的户口会被用作处理非法得益，遂判他监禁11个月、罚款4500港元及赔偿约2.5万元予4名被骗事主。

本案案情指，4名市民在大埔宏福苑火灾后透过转数快转帐逾2.5万元「捐款」，4人发现受骗后报警求助，湛树成被捕后在警诫及录影会面下承认经Facebook以3800港元卖出涉案户口，亦相信他卖出的户口会被用作处理非法得益。警方调查后发现其户口收取过逾6.4万元黑钱。

案件编号：HCMA144/2026（WKCC5544/2025）

法庭记者：刘晓曦