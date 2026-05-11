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涉非礼及损坏警署羁留处门闩 萨摩亚籍榄球运动员承认刑毁否认非礼 6月受审

社会
更新时间：11:46 2026-05-11 HKT
发布时间：11:46 2026-05-11 HKT

33岁萨摩亚籍榄球运动员去年9月涉于中环酒吧内非礼一名女子，被捕后再损坏中区警署羁留处的门闩。案件今于东区裁判法院再提讯，涉案榄球员否认猥亵侵犯罪，但承认刑事损坏罪。裁判官高伟雄排期案件至6月26日开审，期间被告续准保释。

卷非礼事件被警羁留期间踢弯门闩

被告Solomona Penesa Faizal，被控于2025年9月28日在中环云咸街云明行BAR Bobby's Rabble猥亵侵犯X；及同日在中区警署临时羁留处1号无合法辩解而损坏属于香港警务处的门闩，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

被告今否认猥亵侵犯罪，但承认刑事损坏罪。案情指，被告案发当晚在涉案酒吧内与女事主对质期间，现场有女途人报警，警方到场后拘捕被告及把他扣留中区警署调查。被告在羁留处内不停用头和身体撞击，及后用脚踢在门上，以致门闩弯曲。警方再以刑毁罪拘捕及警诫被告，他表示并非故意及不会再犯。

否认于酒吧非礼排期6月受审

就猥亵侵犯罪，控方拟传召3名控方证人，并为女事主申请在屏风后作供及特别通道进出法庭；辩方则拟传召1至3名辩方证人。

高官排期案件于6月26日开审，审讯将以英文进行，而被告承认的刑毁罪则押后至审讯完结后再判刑。另外，控方就刑毁罪向法庭申请100元赔偿令，高官亦押后至判刑时处理。

案件编号：ESCC93/2026
法庭记者：王仁昌

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