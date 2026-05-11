母亲节︱餐饮生意约3.5亿逊往年 业界变阵「救亡」戒两大恶习 不用再「局住点」节日套餐？

昨日是母亲节，不少子女带同母亲外出用膳，有酒楼负责人指，虽然早午生意座无虚席，惟晚市生意额只及去年同期五成，难以「翻枱」。香港餐饮联业协会会长黄家和表示，近年市民北上消费持续，市民饮食习惯转变及选择较多，均影响本地餐饮生意，昨天整体餐饮生意比往年稍为逊色，单日生意额约为3亿多至3.5亿元，不及过往最高峰期逾4亿元的表现。他提到，业界近年也意识到问题，正开始戒除两大为人诟病的「坏习惯」。

市民倾向「即兴」及避开正日庆祝

黄家和今早（11日）在电台节目表示，今年母亲节提早订座情况不算理想，节日前两天的订座率仅约七至八成。他分析，由于现时市场选择众多，不少市民不急于提早预订，而是倾向在正日「即兴」寻找餐厅。此外，市民亦未必集中在正日庆祝，前一天星期六的生意表现亦不俗，部分人甚至提早于「五一黄金周」期间已经庆祝。

以往母亲节，中式酒楼往往是最旺场的选择，但黄家和表示，今年中式酒楼的表现转差，虽然早午市畅旺，但夜市堂食部分酒楼甚至未能满座。只有个别地理位置好、靠熟客，并推出宣传及减价优惠的酒楼，才能录得满座甚至做多于一轮生意。

食肆取消限时及强制套餐吸客

他观察到，市民的饮食习惯正慢慢转移，不再局限于中式餐饮，西式餐厅及酒店自助餐在今年的表现相对较旺。加上自通关以来，不少港人习惯在假日北上消费，今年母亲节亦有大批市民前往深圳及大湾区庆祝，进一步分薄了本地餐饮业的客源。

黄家和又称，面对行内激烈竞争及北上消费的压力，本地餐饮业亦作出营运上的调整。以往母亲节，中式酒楼多数要求食客点选节日套餐，且未必提供散点菜式，以往亦有很多食肆限时交枱的做法，被人诟病，令部分食客感到反感。黄家和指出，今年不少酒楼已改变做法，容许客人单点普通菜式，并取消限时用餐，以提升服务水平及竞争力。

首季生意额录278亿仅属「合格」

在收费方面，黄家和表示由于竞争激烈，加上顾客消费「睇住个荷包」，业界不敢大幅加价，整体餐饮价格与去年相若。他透露，今年第一季餐饮业整体生意额约为278亿元，按年仅录得约1.1%的轻微升幅。他形容这个成绩虽然「算合格」，但与业界的期望仍有差距，反映餐饮业未来仍需在提升服务及吸引力上多下工夫。

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