新闻追击︱大学生求职似较往年困难 猎头顾问建议学生主动装备自己

大学生求职似较往年困难，有猎头及招聘顾问公司负责人指出，目前市场上不少行政类工作岗位已被AI取代，相关职位大减六至七成，建议学生主动装备自己，提高软技能等专业技能以外能力，以应对急速变化的职场环境。有大学表示会继续因应AI发展，举办相关就业辅导活动。

调查指仅半数企业拟请应届毕业生

CTgoodjobs今年1月公布《2025年毕业生薪酬及就业调查》，结果显示仅54.1%企业计划在未来3个月招聘应届毕业生，其中41.8%只会聘请1人。毅知顾问公司董事总经理周绮萍接受《星岛》访问时亦指，2024至2025年间，市场整体对入门职位的招聘需求下降，尤其是行政类工作，减少幅度达六至七成，原因与工作性质有关：「行政工作入门岗位的工作通常较简单、重复，现在很多岗位已被AI取代。」

毅知顾问公司董事总经理周绮萍建议大学生主动装备自己，以应对急速变化的职场环境。

雇主不愿花时间培训新人

周绮萍指出，虽然某些工作可以被AI取代，但相关职缺不会完全消失，因为企业需保留少数员工处理复杂个案，而涉及人际关系、复杂决策的高层管理职位难以被AI取代。

她认为，大学有责任根据劳动市场实际需求调整课程和收生策略，在全人教育与就业准备之间取得平衡。她又观察到，雇主现时普遍不愿花费太多时间培训新人。被问及此现象是否会造成人才断层，她说仍有一些公司具备资源培育新人，只是总体来说少了，故学生需主动装备自己，「专业技能不够的话，就用软技能（沟通技巧、抗压性、团队合作、解决问题能力等）、语言能力、AI 技能等弥补，以应对急速变化的职场环境。」

记者：周育莹