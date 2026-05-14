世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成

【世界杯2026/直播/酒吧/香港】球迷引颈以待、四年一度的世界杯下月开锣。过往世界杯是本港酒吧吸客「黄金月」，本届赛事由美加墨三国联合举办，时差下大部分赛事于香港清晨时分上演，与酒吧营业时间有冲突，《星岛头条》记者近日访问太子酒吧街负责人，更全部表明今届不会直播世界杯。香港酒吧业协会预计，高达一半酒吧将放弃转播赛事，业界整体生意额将由上届的7亿元，暴跌超过八成至仅约1.5亿元。

赛事时间与营业时段错开 太子酒吧街不播世界杯

《星岛头条》日前到太子酒吧街了解，东主均表明不会播放世界杯，原因是赛事时间与酒吧营业时间不符，有负责人更形容转播赛事是「嘥钱」。至于尖沙嘴诺士佛台，则有3间酒吧表示会播放世界杯赛事。

香港酒吧业协会主席钱隽永表示，上届世界杯为酒吧业界带来约7亿元整体生意额，但今届世界杯超过一半以上的场次于日间举行，与酒吧营业时段并不吻合，「茶餐厅或者甚至乎酒楼都有得播」，令酒吧业失去以往在深夜及宵夜时段的竞争优势。

转播成本效益大减 酒吧倾向不转播赛事

今届世界杯参赛队伍扩至48队，合共104场球赛，目前香港已有电视台买入世界杯转播权，其中有25场更会在免费电视台播出。被问到业界转播赛事的意愿，钱隽永预计本港高达一半的酒吧不会转播，因「转播套餐」的收费与以往相若，并未因适合酒吧播放的场次减少而降价。他提到，以往10场赛事中有8场在酒吧营业时间内，今届可能仅剩4至5场，在缺乏特别优惠及成本效益大减情况下，不少酒吧老板经计算后认为转播「唔抵」，宁愿节省成本，放弃转播。

钱隽永预期，在近半酒吧不参与及赛事时段的双重影响下，今届世界杯为业界带来的生意额，将由2022年的7亿元，大幅插水至仅约1.5亿元，形容对业界的帮助「弱咗好多」。

邵家辉：时差影响夜间生意 忧盗播损长远市场

立法会批发及零售界议员邵家辉表示，若赛事在凌晨3时举行，对于以往受惠于世界杯的酒吧来说，帮助不大，因酒吧不会在早上营业，时差问题将令今届世界杯未能如以往般带动夜间生意。

目前中国内地仍未敲定会否直播世界杯，国际足协（FIFA）近日被批评开天杀价，据报有官员计划前往中国，争取让中央电视广播总台购买今年世界杯的电视转播权，并提出将报价降低50%以上。

此外，邵家辉关注盗播问题，指目前有公司投入资金购买世界杯转播权，但网上非法录播和盗播情况越来越普遍，观众毋须订阅合法平台也能观看赛事。他指盗播对世界杯的直接影响可能不大，但长远来看，若然不保障合法购买版权的持份者，将来未必有人愿意投资购买香港的播放专利权。他呼吁政府认真处理这，想办法杜绝非法观看赛事的途径。

记者、摄影：郭文卓