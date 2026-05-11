星岛问卷调查｜未成年人涉非法赌博 平台提供借贷诱学生入局

非法外围庄家为扩大客户群，蓄意向未成年人士招手，利用时下最受欢迎的社交平台，例如Instagram和Threads推广赌波，令心志未成熟的青少年早早成为赌徒。根据《路透社》去年12月引述Meta内部资料，每年达10%收入来自非法赌博等违规广告。今次受访的逾1万人中，4%受访市民表示，有未满18岁的亲友参与外围赌博。另有3%受访市民表示，有参与外围赌博的亲友首次投注时并未成年。

就读大专四年级的志伟（化名）是足球队队员，他表示，同学们习惯在网上寻找免费直播观看足球比赛，然而这些直播画面充斥大量外围赌博资讯，除提供借贷便利外，还有不同的外围项目，承认有部分同学会被广告吸引而参与外围。他坦言曾有同学因参与外围赌博输钱，导致精神压力极大，经常要奔波兼职赚钱还债，严重影响学业，但他强调自己「看波不赌波」。

就读大专四年级的志伟（化名）表示，有同学被网上广告吸引而参与外围。

校长吁加强防赌教育

香港津贴中学议会主席、九龙真光中学校长李伊莹指出，随着青少年频繁使用社交平台，接触非法赌博资讯的机会大幅增加。

香港津贴中学议会主席、九龙真光中学校长李伊莹指出，家长要提高警觉，一旦发现子女沉迷赌博，应立即寻求专业辅导介入。

她强调，抵抗外围赌博对青少年的渗透，关键在于建立正确价值观，近年学界积极推广体育活动，学生不仅能体验运动乐趣，更可从观赛中领悟团队精神，从而内化如「睇波不赌波」的正向观念。

针对世界杯即将开锣，她呼吁学校应进一步加强防赌教育，家长亦需提高警觉，一旦发现子女出现沉迷赌博行为，应立即寻求专业辅导介入。