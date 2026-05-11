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星岛问卷调查｜23%受访者亲友曾下注「预测巿场」体育项目 学者估年少60亿税收

社会
更新时间：07:00 2026-05-11 HKT
发布时间：07:00 2026-05-11 HKT

「预测市场」（Prediction Market）急速发展，25年交易量达640亿美元，较24年的160亿美元增长300%。今次调查亦发现，有23%受访市民表示，其亲友曾在「预测市场」下注体育项目。以Polymarket为例，可下注的体育项目可谓五花八门，包括足球、篮球、棒球、赛车、电竞及赛马等。经济学者李兆波根据数据推算，每年博彩及利得税恐损失逾60亿元收入。

「预测市场」每月交易量估计会在2030年再增加五倍，其中超过四成将会与体育有关，可能对博彩市场带来相当多不确定性。李兆波指，除影响库房收入，亦直接导致马会收入萎缩，本港不少慈善机构会因马会拨款减少而受到冲击。马会在24至25年度，向政府缴交288亿元博彩税及利得税，创历年新高，假如外围进一步抢走马会利润，相信这笔税收减少10%。

近年新兴的「预测市场」越来越盛行。投委会刚明确指出「预测平台」的交易活动在港现时可能构成非法赌博。
近年新兴的「预测市场」越来越盛行。投委会刚明确指出「预测平台」的交易活动在港现时可能构成非法赌博。

交易在港或违法 遇事难追讨

事实上，外国亦越来越关注「预测市场」蚕食政府税收问题。以美国为例，「预测市场」现时由商品期货交易委员会（CFTC）监管，而非各州的博彩监管机构。美国多个州政府均认为，「预测市场」实际上是体育博彩，应纳入博彩税范畴。以北卡罗莱纳州为例，「预测市场」公司仅付2.25%税率，远低于体育博彩公司的18%。民政及青年事务局早前强调，如香港有人在「预测市场」的体育项目下注，属于非法赌博。

证监会旗下投委会已明确指「预测市场」的交易在港或构成非法赌博，提醒公众，参与「预测市场」交易，一旦出现问题，除难以追讨，甚至无从追究。

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